Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
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Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

1:37:146/15/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Заправка была в аренде у компании Романа Гармидера, сегодня его допросили следователи. Вчера СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директора компании задержали

Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе, 60. Заправка была в аренде у компании Романа Гармидера, сегодня его допросили следователи. Вчера СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, мощная волна взрывов прогремела вчера, 14 июня 2021 года, на Гусинобродском шоссе, 60. Следственный комитет России по Новосибирской области опубликовал первые кадры с места взрыва газовой заправки в Новосибирске. Задержанный заявил, что не вдавался в детали технического устройства заправки. По его словам, он осуществлял только общее руководство

Медицинскую помощь пострадавшим во время пожара оказывали 28 бригад скорой помощи. Госпитализация потребовалась 17 новосибирцам. В настоящее время все они находятся в ожоговом центре областной клинической больницы, из них 7 человек – в тяжелом состоянии, в отделении интенсивной терапии. Дети в возрасте 9 и 12 лет госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Двое пострадавших пожарных также находятся в ожоговом отделении.

Инцидент произошел в 18:03 в Октябрьском районе. С заправки "ЕвроГаза" были слышны порядка 5 взрывов. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Сибиряки были перепуганы случившимся и делились своими переживаниями в социальных сетях. Отмечается, что даже на расстоянии нескольких километров люди слышали грохот.

Взорвавшаяся на АЗС цистерна с газовым топливом пролетела десятки метров в Новосибирске и приземлилась вблизи другой заправки на ул. Лунная. Пожар локализировали в 21:03. Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов, однако угроза жилым домам отсутствовала. Всего на реагирование привлекалось 111 человек и 34 единиц техники. Из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На контроль дело поставил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В скором времени будет произведена проверка всех АЗС Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что причиной пожара на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

Отметим, что в Бердске также есть газовые заправки. Однако они находятся за чертой города: две из них на ул. Промышленной, а другие две на ул. Зеленая Роща.

И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева рассказала, что на месте работают следственные органы. пока что о погибших на заправке не сообщается.

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