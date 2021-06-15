Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021
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Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021

2:23:336/15/2021Фото: АСТ-54
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Следственный комитет будет настаивать на том, чтобы директора АГЗС заключили под стражу.

Директора сгоревшей АГЗС задержали в Новосибирске

Вчера, 14 июня, Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ по факту взрывов и пожара на АГЗС. Напомним, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

- Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру, - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Отметим, что заправка находилась в непосредственной близости от домов, прямо в жилом квартале.

Как выяснили следователи, 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17 часов для разгрузки топлива на АГЗС прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. После этого, водитель и заправщик приступили к сливу сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время этого произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние. Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси, пострадали работники АЗС, горожане, которые работали неподалеку и очевидцы ЧП.

В настоящее время задержан 57-летний директор газовой АЗС, не принявшего должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Какое наказание стоит назначить директору заправки?

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