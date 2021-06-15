Трагедия на озере: Чудом выживший 3-летний малыш рассказал о последних словам мамы. Смотрите видео

Найденный в пустой лодке на озере Ханка в Приморье 3-летний Федя поправляется. Он, как мог, объяснил нашедшим его взрослым, что родители утонули. Его уже перевели из реанимации в обычную палату. Федя плохо говорит, но кое-что, со слов друзей семьи, он сумел рассказать бабушке.
Но спасатели и волонтеры не теряют надежды найти их живыми. Супруги были опытными туристами и рыбаками и сыну с рождения прививали любовь к воде.
Мальчик сутки провел один в лодке посреди озера. Когда его нашли полицейские и рыбаки, он был в бессознательном состоянии. По версии следствия, родители погибли на глазах у ребенка, а он остался жив только чудом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Отец работал технологом на молокозаводе и был заядлым рыбаком Он все свободное время проводил на озере. В тот роковой день семья отправилась в путешествие на надувной лодке с мотором. Что именно произошло на воде, неизвестно. Но шлюпку спустя сутки прибило к берегу с одним мальчиком. Предположительно, лодка, двигаясь на большой скорости, попала на мель, от сильного удара пассажиры оказались за бортом и подняться обратно не смогли из-за сильного шторма.
Последние слова мамы и папы были о том, как вести себя в ожидании помощи.
«Вроде как, видел, что мать тонет, ручками машет и просит его нажать на кнопочку, я как понял, заглушить мотор она просила его», - цитирует друга семьи Дмитрия Иванова НТВ.
Близкие все еще надеются на чудо.