Боец ММА Ангелина Семенова вызвала Губерниева на бой после скандала с Бузовой
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Боец ММА Ангелина Семенова вызвала Губерниева на бой после скандала с Бузовой

10:44:286/15/2021Фото: Instagram
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Мастер боевых искусств раскритиковала спортивного комментатора и предложила сразиться на ринге.

Ангелина Семенова хочет сразиться с Дмитрием Губерниевым


Мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандального эфира на «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня Бузова пришла студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Спортивный комментатор Губерниев съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Дмитрий, вы очень некрасиво поступили. Да, вы один из лучших спортивных журналистов. Но девушка-певица просто не может и не должна знать таких тонкостей, которые знаете вы. Непозволительно вести себя так, как вы вели себя в прямом эфире с Ольгой Бузовой. Какая бы скандальная она ни была, но это провокация, и с девушками так разговаривать нельзя. Кроме того, это непрофессионально! Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет. Так что, готовы? Я думаю, что не. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных…» — написала Семенова в своем Instagram.



 










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Публикация от Angelina Semenova (@angelyalyabra_)




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