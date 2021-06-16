Новые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск из Кемеровской области и разбился об столб
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Новые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск из Кемеровской области и разбился об столб

10:19:486/16/2021,Алиса ЕршоваФото: Маргариты Мартыновой
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В ГИБДД подтвердили смерть 27-летнего Ивана Мельникова от полученных травм.

В ГИБДД сообщили, что травмы, полученные мотоциклистом, привели к смерти
В ГИБДД сообщили, что травмы, полученные мотоциклистом, привели к смерти

16 июня в самом центре Бердска, возле Универмага разбился насмерть мотоциклист. 27-летнего Ивана Мельникова сначала не могли опознать: местные бердские байкеры ничего о нем не слышали. Затем приехал его сослуживец с работы - он разблокировал телефон мотоциклиста и попытался дозвониться до родственников, но безуспешно.

Как сообщают очевидцы трагедии, байкер попытался обогнать две машины, задел одну из них и врезался в столб. После сильного удара мужчина отлетел на 100 метров к газону и скончался на месте.

- Мотоциклист скончался от полученных травм, - сообщили в ГИБДД 16 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск». - Мотоцикл был зарегистрирован в Кемеровской области.

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От редакции

Как вы думаете, из какого города мотоциклист?

    Аноним, 16 июня 2021 10:45:42
    НВР:
    Заголовок статьи наводит на мысль, что мотоциклист приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области. Другими словами – получается, что столб был привезён из Кемеровской области.
    А вот из какого города приехал мотоциклист? - нужно смотреть регистрацию в паспорте гражданина.
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    Аноним, 16 июня 2021 10:49:36
    Почему-то не жалко...
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