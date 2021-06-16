Сколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известно

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 16 июня в стране выявлено 13 397 новых случаев заражения, при этом в Москве — 5 782 положительных теста ПЦР, в Подмосковье — 1187, в Санкт-Петербурге — 927. В общей сложности в стране известно о почти 5,25 миллионах заразившихся.
В больницах находятся почти 294 тысячи россиян с диагнозом коронавирус, при этом выздоровело за сутки 10 256 пациентов, за все время излечились от COVID-19 4 828 500 человек.
Не справились с болезнью 396 пациентов за последние 24 часа, за весь период пандемии умерших — 127 576 россиян.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве и Подмосковье введены ограничения на проведение массовых мероприятий и посещение общественных мест. В транспорте усилен контроль за ношением масок пассажирами.