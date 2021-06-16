Горит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс
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Горит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс

8:30:446/16/2021Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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За заборам из профлистов горят разрушенные конструкции. Вокруг бегают дети. Предположительно, именно они устроили пожар. 

Горит заброшка на ул. К. Маркса

Вечером 16 июня в центре Бердска произошел пожар. Загорелась заброшка на ул. К. Маркса у дома №55.

Очевидцы происшествия прислали в редакцию фото с места происшествия. За заборам из профлистов горят разрушенные конструкции. Вокруг бегают дети.

Предположительно именно они устроили пожар.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", на место происшествия уже вызвали пожарных и полицию.

Правоохранители настаивают, чтобы пожарные составили протокол на тех, кто поджег заброшку. Тогда их можно будет оштрафовать.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", именно там ловили черного пса Алекса, который нападал на местных жителей. 24 мая мая его поймали, посадили в клетку и отправили в приют для бездомных животных "Надежда" на постоянное место жительства.

Рядом двор, где играют дети

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