Два часа говорили Путин и Байден в узком кругу
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Два часа говорили Путин и Байден в узком кругу

9:34:366/16/2021
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В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит.

Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Первая часть саммита президентов  России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась в Женеве. Два часа лидеры двух стран вели переговоры в узком составе. Саммит начался на вилле Ла-Гранж 16 июня в 14:36 мск.

"Закончили узкий <состав>", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Перед началом встречи в расширенном составе - с участием делегаций - объявлен перерыв. Программой саммита между этими частями переговоров предусматривался перерыв около 15 минут, передает ТАСС.

В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит.

«Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу, за сегодняшнюю встречу. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях наметилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной», — сказал Владимир Путин в начале саммита.

Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что "всегда лучше встречаться лицом к лицу".

«Любая встреча лицом к лицу — полезная встреча. Мы попытаемся определить, где у нас есть общие вопросы, и то, по каким вопросам есть разногласия. Там, где у нас есть разногласия, надо сделать все для того, чтобы мы могли профессионально и предсказуемо обсудить вопросы», — ответил Джо Байден.

Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Встреча рассчитана на 4 часа 45 минут.

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