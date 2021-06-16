Без вести пропала 72-летняя пенсионерка в красных галошах в Бердске: Волонтеры объявили сбор на поиски
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Без вести пропала 72-летняя пенсионерка в красных галошах в Бердске: Волонтеры объявили сбор на поиски

10:35:056/16/2021Фото: Лизы Алерт
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Бабушка пропала в жилой территории рядом с дорогой на бердское кладбище.

Пропал человек

Пропала 72-летняя бердчанка Рудакова (Антонова) Людмила Фёдоровна. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", она ушла из дома на ул. Энтузиастов в Бердске 16 июня. Это жилая территория по дороге на бердское кладбище. И теперь ее местонахождение неизвестно. Как и то, в каком направлении могла уйти она.

Волонтеры объявили сбор для поисков пенсионерки. Собирающимся участвовать в поиске следует приехать по адресу: ул. Полевая, 69 в Бердске к 23.00. Форма одежды: город/лес. Всем выезжающим нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты.

— С признаками ОРВИ оставайтесь дома, — призывают организаторы поиска.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", полицейские наряды получили ориентировку и тоже выдвинулись на поиски пропавшей.

Приметы пропавшей: рост 158 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые короткие.

Была одета: черно-белая полосатая футболка, малиновые штаны с цветочным рисунком, красные галоши.

Особые приметы: нет зубов на нижней челюсти.

Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700—54-52 или 112.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне "Лиза Алерт" искала 4-летнего мальчика, который потерялся в лесу у горнолыжного комплекса Ключи под Новосибирском. Через несколько часов ребенка нашли живым.

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