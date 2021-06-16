Без вести пропала 72-летняя пенсионерка в красных галошах в Бердске: Волонтеры объявили сбор на поиски

Пропала 72-летняя бердчанка Рудакова (Антонова) Людмила Фёдоровна. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", она ушла из дома на ул. Энтузиастов в Бердске 16 июня. Это жилая территория по дороге на бердское кладбище. И теперь ее местонахождение неизвестно. Как и то, в каком направлении могла уйти она.
Волонтеры объявили сбор для поисков пенсионерки. Собирающимся участвовать в поиске следует приехать по адресу: ул. Полевая, 69 в Бердске к 23.00. Форма одежды: город/лес. Всем выезжающим нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты.
— С признаками ОРВИ оставайтесь дома, — призывают организаторы поиска.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", полицейские наряды получили ориентировку и тоже выдвинулись на поиски пропавшей.
Приметы пропавшей: рост 158 см.
Телосложение: плотное.
Цвет глаз: карие.
Волосы: седые короткие.
Была одета: черно-белая полосатая футболка, малиновые штаны с цветочным рисунком, красные галоши.
Особые приметы: нет зубов на нижней челюсти.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700—54-52 или 112.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне "Лиза Алерт" искала 4-летнего мальчика, который потерялся в лесу у горнолыжного комплекса Ключи под Новосибирском. Через несколько часов ребенка нашли живым.