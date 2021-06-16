Переговоры Путина и Байден длились 3,5 часа: Президент США покинул виллу Ла-Гранж
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Переговоры Путина и Байден длились 3,5 часа: Президент США покинул виллу Ла-Гранж

10:48:506/16/2021
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Российский лидер Владимир Путин готовится к пресс-конференции, после которой встретится со своим швейцарским коллегой.

Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась

В Белом доме уточнили, что встреча не была разделена на две части

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени (18:05 мск), и она не была разделена на две части. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома.

"Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени", - приводит его слова пресс-пул Белого дома. "Была одна встреча, и она не была разделена на две части", - добавил он.

В целом переговоры президентов длились 3,5 часа. Господин Байден покинул виллу Ла-Гранж, где состоялся саммит. В скором времени начнется пресс-конференция господина Путина. Пресс-конференция президента США начнется в 20:30 мск.

«Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17:05. Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части»,— приводятся слова высокопоставленного представителя Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Окончание саммита подтвердили в пресс-службе Кремля.

На встрече в узком составе помимо президентов присутствовали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Она продлилась почти два часа. По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью.

Встреча в расширенном составе продлилась примерно 1,5 часа. В состав российской делегации вошли господин Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В состав делегации США вошли господин Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

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