Переговоры Путина и Байден длились 3,5 часа: Президент США покинул виллу Ла-Гранж

В Белом доме уточнили, что встреча не была разделена на две части
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени (18:05 мск), и она не была разделена на две части. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома.
"Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени", - приводит его слова пресс-пул Белого дома. "Была одна встреча, и она не была разделена на две части", - добавил он.
В целом переговоры президентов длились 3,5 часа. Господин Байден покинул виллу Ла-Гранж, где состоялся саммит. В скором времени начнется пресс-конференция господина Путина. Пресс-конференция президента США начнется в 20:30 мск.
«Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17:05. Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части»,— приводятся слова высокопоставленного представителя Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Окончание саммита подтвердили в пресс-службе Кремля.
На встрече в узком составе помимо президентов присутствовали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Она продлилась почти два часа. По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью.
Встреча в расширенном составе продлилась примерно 1,5 часа. В состав российской делегации вошли господин Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В состав делегации США вошли господин Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.