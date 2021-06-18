Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал советы по вакцинации для того, чтобы бороться с индийским штаммом ковида. По его словам, меня состав российской вакцины «Спутник» из-за индийского штамма не нужно. Если же титры антител упадут, то следует просто ревакцинироваться.
«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм» — сказал Гинцбург. Также он отметил, что нужно держать высокие титры с помощью существующей вакцины.
Также специалист дал совет по вакцинации для россиян. По его словам, правильно будет сначала привиться «Спутником», а спустя время ревакцинироваться «Спутником Лайт».
Напомним, недавно он рассказал, что в Москве обнаружен мутирующий штамм индийского коронавируса.