Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"
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Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"

11:29:436/18/2021Фото: pixabay
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По его словам, менять состав российской вакцины из-за этого не нужно.

Российская вакцина защитит от индийского штамма ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал советы по вакцинации для того, чтобы бороться с индийским штаммом ковида. По его словам, меня состав российской вакцины «Спутник» из-за индийского штамма не нужно. Если же титры антител упадут, то следует просто ревакцинироваться.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм» — сказал Гинцбург. Также он отметил, что нужно держать высокие титры с помощью существующей вакцины.

Также специалист дал совет по вакцинации для россиян. По его словам, правильно будет сначала привиться «Спутником», а спустя время ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Напомним, недавно он рассказал, что в Москве обнаружен мутирующий штамм индийского коронавируса.

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прививка вакцинаиндийский штамм
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