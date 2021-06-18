Почему заражаются коронавирусом после вакцинации: Врач назвал причины
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему заражаются коронавирусом после вакцинации: Врач назвал причины

12:22:576/18/2021Фото: pixabay
0

По словам медика, ни одна вакцина не дает стопроцентную гарантию.

Заболеть коронавирусом можно и после прививки
Сюжет: Третья волна коронавируса
Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"

Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"Обязательная вакцинация в Москве: Как отказаться от прививки против коронавируса и законно ли это, ответил юристЕщё 18 новости

Главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему после вакцинации люди заболевают коронавирусом. По его словам, причин этого может быть несколько.

«Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», - отметил врач.

Кроме того, у каждого организма разная реакция и производители вакцины напрямую говорят о том, что ни одна вакцина не дает гарантию в 100 процентов.

Заболеть ковидом после прививки люди могут и из-за особенностей своей иммунной системы. Но тем не менее, заболевание перенесется в легкой форме. Иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется, уверяет Поздняков.

Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Адвокат рассказала, какими выходками Гвердцители изводит соседей
Мгновенная гибель 19-летней девушки: что произошло в метро
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Молдова заговорила о вхождении в состав России: мнение эксперта
Названо место, где чаще всего заражаются коронавирусом
Погибла мгновенно: 19-летняя девушка умерла в метро Москвы
Стало известно, о чем договорился Байден с Путиным по Украине
прививказаболеваниекоронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Переболели ли вы ковидом?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Финансист открыл секрет, почему доллары нужно покупать именно сейчас
    12:05:29 6/18/2021
    Финансист открыл секрет, почему доллары нужно покупать именно сейчас
    Новый мультфильм "Лука" выпустил Pixar в июне 2021. О чем он?
    11:50:08 6/18/2021
    Новый мультфильм "Лука" выпустил Pixar в июне 2021. О чем он?
    Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"
    11:29:43 6/18/2021
    Гинцбург рассказал, как нужно вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса "черной плесени"
    БердскНачальника отдела участковых срочно разыскивает полиция Бердска
    11:21:02 6/18/2021
    Начальника отдела участковых срочно разыскивает полиция Бердска
    Путин официально подтвердил выборы депутатов в Госдуму 19 сентября 2021. Указ президента от 17 июня
    11:15:21 6/18/2021
    Путин официально подтвердил выборы депутатов в Госдуму 19 сентября 2021. Указ президента от 17 июня
    Что посмотреть 18 июня 2021 на Евро-2020: Полное расписание матчей группы D и Е
    11:11:41 6/18/2021
    Что посмотреть 18 июня 2021 на Евро-2020: Полное расписание матчей группы D и Е
    БердскНовая аптека с трамадолом для онкобольных отроется в Бердске на ул. Попова осенью 2021
    11:09:19 6/18/2021
    Новая аптека с трамадолом для онкобольных отроется в Бердске на ул. Попова осенью 2021
    Какие вызовы Байден бросил Владимиру Путину в Женеве, стало известно
    10:58:20 6/18/2021
    Какие вызовы Байден бросил Владимиру Путину в Женеве, стало известно
    Утверждены правила, на вопросы ответит Робот Николай: Программа детского кешбэка в регионе набирает обороты
    10:53:13 6/18/2021
    Утверждены правила, на вопросы ответит Робот Николай: Программа детского кешбэка в регионе набирает обороты
    БердскС разбившимся мотоциклистом на Ducati Иваном Мельниковым прощается Бердск 18 июня 2021 года. Байкера похоронят в селе под Искитимом
    10:44:11 6/18/2021
    С разбившимся мотоциклистом на Ducati Иваном Мельниковым прощается Бердск 18 июня 2021 года. Байкера похоронят в селе под Искитимом