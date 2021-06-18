Почему заражаются коронавирусом после вакцинации: Врач назвал причины

Главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему после вакцинации люди заболевают коронавирусом. По его словам, причин этого может быть несколько.
«Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», - отметил врач.
Кроме того, у каждого организма разная реакция и производители вакцины напрямую говорят о том, что ни одна вакцина не дает гарантию в 100 процентов.
Заболеть ковидом после прививки люди могут и из-за особенностей своей иммунной системы. Но тем не менее, заболевание перенесется в легкой форме. Иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется, уверяет Поздняков.