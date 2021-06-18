Видео смертельного ЧП на стройке опубликовал СК: После гибели 32-летнего рабочего возбуждено уголовное дело

В Новосибирске по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на строительстве жилого дома, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Следственный отдел по Кировскому району Новосибирск регионального управления СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека) - по факту смерти 32-летнего рабочего.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 июня около 17.00 трое рабочих осуществляли строительные работы на строящемся объекте многоквартирного жилого дома по улице Петухова, 162, когда бетонная плита рухнула и придавила троих строителей.
"Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб 32-летний мужчина, а двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - уточнили в СК.
По предварительным данным, погибший и двое мужчин 1988 и 1975 годов рождения закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и представитель госинспекции труда по Новосибирской области.
Сейчас проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего.