Видео смертельного ЧП на стройке опубликовал СК: После гибели 32-летнего рабочего возбуждено уголовное дело
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Видео смертельного ЧП на стройке опубликовал СК: После гибели 32-летнего рабочего возбуждено уголовное дело

9:18:186/18/2021Фото: СУ СКР по НСО
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Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб 32-летний мужчина, а двое были доставлены в больницу.

Плита придавила рабочих

В Новосибирске по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на строительстве жилого дома, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирск регионального управления СКР возбудил уголовное дело по  ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека) - по факту смерти 32-летнего рабочего.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 июня около 17.00 трое рабочих осуществляли строительные работы на строящемся объекте многоквартирного жилого дома по улице Петухова, 162, когда бетонная плита рухнула и придавила троих строителей.

"Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб 32-летний мужчина, а двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - уточнили в СК.

По предварительным данным, погибший и двое мужчин 1988 и 1975 годов рождения закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и представитель госинспекции труда по Новосибирской области.

Сейчас проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего.




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