Полеты в Турцию разрешат с 22 июня, заявила Голикова
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Полеты в Турцию разрешат с 22 июня, заявила Голикова

8:48:486/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На решение по открытию границ повлияла перегруженность российских курортов. Эксперты оценили обстановку в Турции как благоприятную.

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Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова  в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".
Россияне с этого дня смогут улетать на турецкие курорты. По словам Голиковой оперативный штаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией

Также, по ее словам, будет возобновлено авиасообщение с еще рядом других стран, включая США.

В Турцию прибыла делегация российских специалистов из числа представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в стране.

На решение по открытию границ повлияла перегруженность российских курортов.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиаперевозки туристов в Турцию с 1 июля, передавал "Курьер. Среда. Бердск".

Поскольку скопление отдыхающих на отечественных курортах не улучшит ситуацию с коронавирусом в стране. Оперативный штаб может разрешить открыть авиасообщение, об этом рассказали в Forbes, ссылаясь на два источника.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", - сказал источник, уточнив, что может быть открыто семь рейсов в неделю.

Российская делегация из экспертов прибыла 17 июня в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране.  По итогам визита российских специалистов будет принято решение о возможности возобновления полетов раньше первоначально запланированного срока.

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