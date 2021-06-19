Рейтинг Путина превысил рейтинг Байдена в США: Американцы назвали провалом переговоры с лидером РФ

По данным двух опросов, проведенных среди американцев незадолго до переговоров президентов в Женеве, Владимира Путина поддерживают на 18% больше жителей США, чем тех, кто отдает предпочтение своему президенту.
По данным Economist / YouGov к Путину положительно отнеслись 18% сторонников республиканцев, в то время как о положительной оценке действий Байдена заявили лишь 14% респондентов, поддерживающих республиканцев. Негативную оценку лидеру России дали 64% тех же опрошенных, а Байдену — 82%, об этом пишут в DailyMail.
Morning Consult / Politico проводили свое исследование, в котором сравнили оценку работы лидеров двух стран. По их данным Байдена положительно оценили 13%, а Путина — 11% сторонников Республиканской партии. Однако о негативном отношении к Путину заявили 67%, в то время как к Байдену — 85%.
«Трамп сделал для США столько, сколько Кремль не попросит: он настроил американцев друг против друга, атаковал наши институты, предпринял попытку государственного переворота и безжалостно отстаивал позиции Москвы», — написал журналист Уилл Салетан, который отметил, что реорганизации двух партий предыдущим президентом стала причиной таких ответов от граждан страны.
По мнению многих представителей Республиканской партии США, Байден не очень хорошо провел переговоры, тактика ведения беседы со стороны Путина показалась им более продуктивной.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", лидеры двух стран встречались 16 июня в Женеве. Переговоры длились около четырех часов. При этом больше времени президенты говорили в узком кругу.