Индийский штамм злее и стремительно ведет к тяжелейшим формам коронавируса, заявил Гинцбург
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Индийский штамм злее и стремительно ведет к тяжелейшим формам коронавируса, заявил Гинцбург

10:00:476/20/2021Фото: pixabay
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А Роспотребнадзор предупредила, что ковид будет очень быстро расти в России. Почему?

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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- Индийский штамм злее, он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител, - сказал 20 июня в эфире Россия 1 директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме этого представитель Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус будет стремительно идти по стране, если граждане не будут вакцинироваться.
-Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться, - сказала она. - Привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться, - считает Анна Сперанская.

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