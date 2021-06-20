Индийский штамм злее и стремительно ведет к тяжелейшим формам коронавируса, заявил Гинцбург

- Индийский штамм злее, он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител, - сказал 20 июня в эфире Россия 1 директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Кроме этого представитель Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус будет стремительно идти по стране, если граждане не будут вакцинироваться.
-Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться, - сказала она. - Привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться, - считает Анна Сперанская.