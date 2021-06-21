О новых жутких мутациях индийского штамма коронавируса в России рассказал врач Михаил Каган
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О новых жутких мутациях индийского штамма коронавируса в России рассказал врач Михаил Каган

9:54:536/21/2021Фото: pixabay
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Он молниеносно размножается в организме и приводит к высокой вирусной нагрузке.

Индийский штамм быстрее всего проникает в клетки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган отметил, что ковид становится «все более трансмиссивным», то есть легче передается от человека к человеку.

- С тех пор как вирус появился в Китае, он приобрел мутации, которые помогают ему легче распространяться среди людей. Вариант "Альфа" (британский штамм), впервые обнаруженный в Великобритании в прошлом году, на 50 процентов более заразен, чем исходная версия. Вариант "Дельта" (индийский штамм), впервые обнаруженный в Индии, по крайней мере еще на 40 процентов более контагиозен, чем "Альфа", — рассказал Каган.

Также Каган рассказал, что индийский штамм не только более заразен, но еще и намного быстрее развивается в человеке и приводит к более тяжелой вирусной нагрузке.

Отметим, 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

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