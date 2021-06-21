Новую смертельную тактику выбрал коронавирус для жертв в России, заявила врач из "красной" зоны
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Новую смертельную тактику выбрал коронавирус для жертв в России, заявила врач из "красной" зоны

9:55:586/21/2021Фото: pixabay
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По словам инфекциониста, сейчас нет эффективного способа профилактики коронавируса.

Коронавирус стал намного агрессивнее
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последние шесть месяцев коронавирус стал агрессивнее, так как неоднократно мутировал. И из-за этого врачам приходится менять алгоритм лечения пациентов. Как сообщает инфекционист Светлана Малиновская, есть даже случаи, когда вирус менял поведение во время лечения и тогда медикам пришлось менять стратегию лечения. Кроме того, по словам врача, сейчас нет эффективного способа профилактики коронавируса. В настоящее время от этой инфекции может защитить только вакцина и соблюдение правил безопасности.

"В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же. В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости", - отметила Малиновская.

Напомним, что за последнюю неделю в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В сутки выявляют около 17 тысяч новых зараженных.

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