Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременные женщины смогут начать вакцинироваться уже со следующей недели.
«Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен», - отметил он.
По словам Гинцбурга, вакцина будет защищать не только самих женщин, но и их новорождённых детей, которые будут получать грудной вскармливание.
Напомним, что ранее стало известно о том, что министерство здравоохранения собиралось разрешить прививаться от коронавируса беременным женщинам. В настоящее время под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся около 10 тысяч будущих мам.