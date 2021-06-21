Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
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Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021

11:53:386/21/2021Фото: pixabay
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Прививка будет защищать не только самих женщин, но и их новорожденных детей.

Беременные женщины смогут привиться от ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременные женщины смогут начать вакцинироваться уже со следующей недели.

«Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен», - отметил он.

По словам Гинцбурга, вакцина будет защищать не только самих женщин, но и их новорождённых детей, которые будут получать грудной вскармливание.

Напомним, что ранее стало известно о том, что министерство здравоохранения собиралось разрешить прививаться от коронавируса беременным женщинам. В настоящее время под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся около 10 тысяч будущих мам.

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