"Спутником V" можно ревакцинироваться, подтвердил Гинцбург

Директор центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинация от коронавируса в случае, если первая прививка была сделана "Спутником V", возможна этим же препаратом или «Спутником Лайт».
"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - сказал Гинцбург.
Но несмотря на это, академик Виталий Зверев заявил "Интерфаксу", что получившим вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.
В свою очередь Гиецбург предположил, что его коллега имел в виду , что у человека после первой вакцинации векторной вакциной вырабатывается иммунитет к белковой оболочке, которая доставляет нуклеиновую кислоту в организм, и это будет мешать вторичному использованию вакцины.
"Это не так. По той простой причине, что антитела постоянно в крови не плавают, и через три-четыре-пять месяцев их концентрация после вакцинации значительно снижается, а клетки памяти, в которых они также образуются на белок оболочки, они сработают через двое-трое суток, о чем сказано во всех учебниках. То есть вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам, через час-полтора", - пояснил он.