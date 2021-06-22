"Спутником V" можно ревакцинироваться, подтвердил Гинцбург
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Спутником V" можно ревакцинироваться, подтвердил Гинцбург

10:31:336/22/2021Фото: pixabay
0

Но академик Зверев с ним не согласен и считает, что повторная вакцинация должна быть другим препаратом.

Вакцинироваться повторно можно Спутником
Сюжет: Третья волна коронавируса
Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных

Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированныхНазваны самые главные симптомы индийского штамма коронавирусаЕщё 64 новости

Директор центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинация от коронавируса в случае, если первая прививка была сделана "Спутником V", возможна этим же препаратом или «Спутником Лайт».

"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - сказал Гинцбург.

Но несмотря на это, академик Виталий Зверев заявил "Интерфаксу", что получившим вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

В свою очередь Гиецбург предположил, что его коллега имел в виду , что у человека после первой вакцинации векторной вакциной вырабатывается иммунитет к белковой оболочке, которая доставляет нуклеиновую кислоту в организм, и это будет мешать вторичному использованию вакцины.

"Это не так. По той простой причине, что антитела постоянно в крови не плавают, и через три-четыре-пять месяцев их концентрация после вакцинации значительно снижается, а клетки памяти, в которых они также образуются на белок оболочки, они сработают через двое-трое суток, о чем сказано во всех учебниках. То есть вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам, через час-полтора", - пояснил он.

Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С чем заметили первую красавицу мира у дома экс-супруга
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
Человек стареет рывками: три возраста, когда это происходит
Ани Лорак «влипла»: за нее всерьез взялась прокуратура
прививка"Спутник V" вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую вакцину получили в первый раз?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Яндекс.ДиректЖилье в Махмутлар от застройщика!Узнать большеyektahomes.ruПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

    Последние новости

    "Спутником V" можно ревакцинироваться, подтвердил Гинцбург
    10:31:33 6/22/2021
    "Спутником V" можно ревакцинироваться, подтвердил Гинцбург
    Можно ли работать на огороде с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    10:25:14 6/22/2021
    Можно ли работать на огороде с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    Гороскоп на 23 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:22 6/22/2021
    Гороскоп на 23 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    БердскСпикер горсовета Бердска Владимир Голубев назвал самые главные достижения депутатов за пять лет: Чек-лист из 17 пунктов
    10:12:39 6/22/2021
    Спикер горсовета Бердска Владимир Голубев назвал самые главные достижения депутатов за пять лет: Чек-лист из 17 пунктов
    Медведь напал на группу туристов и убил подростка в Красноярском крае
    10:02:30 6/22/2021
    Медведь напал на группу туристов и убил подростка в Красноярском крае
    БердскОперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных
    10:01:01 6/22/2021
    Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных
    Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании
    9:44:12 6/22/2021
    Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании
    "Он схватил сына за шею, аж цепочка порвалась": В Новосибирске мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. ЧП попало на видео
    9:28:10 6/22/2021
    "Он схватил сына за шею, аж цепочка порвалась": В Новосибирске мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. ЧП попало на видео
    Календарь дачника на 22 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:32 6/22/2021
    Календарь дачника на 22 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе
    9:05:14 6/22/2021
    Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе