Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России
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Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России

11:10:436/22/2021Фото: pixabay
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В последнее время ковидом заражается все больше молодых людей и они могут начать заражать пожилых.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главный научный сотрудник Центра имени Чумакова Алексей Егоров рассказал, что в самое ближайшее время вакцину «КовиВак» начнут тестировать на подростках. Сейчас исследования находятся на стадии оформления. Решение было принято из-за того, что пандемия «помолодела» и есть риск, что молодежь начнет заражать пожилых людей.

«Конечно, на третьей фазе мы будем проверять нашу вакцину на подростках — на детях старшего возраста и младшего. Сейчас, в июне, оформляется эта третья фаза. Это большая научная работа, за которой надо следить», — сказал Егоров.

Он отметил, что вакцину нужно тестировать на подростках, так как они стали чаще заражаться коронавирусом.

«Вакцина же не лечит — это профилактика. Если эти молодые люди сейчас начнут болеть, их тоже нужно защищать», - сказал Егоров.

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