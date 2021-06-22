Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России

Главный научный сотрудник Центра имени Чумакова Алексей Егоров рассказал, что в самое ближайшее время вакцину «КовиВак» начнут тестировать на подростках. Сейчас исследования находятся на стадии оформления. Решение было принято из-за того, что пандемия «помолодела» и есть риск, что молодежь начнет заражать пожилых людей.
«Конечно, на третьей фазе мы будем проверять нашу вакцину на подростках — на детях старшего возраста и младшего. Сейчас, в июне, оформляется эта третья фаза. Это большая научная работа, за которой надо следить», — сказал Егоров.
Он отметил, что вакцину нужно тестировать на подростках, так как они стали чаще заражаться коронавирусом.
«Вакцина же не лечит — это профилактика. Если эти молодые люди сейчас начнут болеть, их тоже нужно защищать», - сказал Егоров.