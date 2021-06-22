Какая вакцина дает 100% гарантии от повторного заражения коронавирусом, заявила главный терапевт России
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Какая вакцина дает 100% гарантии от повторного заражения коронавирусом, заявила главный терапевт России

9:53:416/22/2021Фото: medsanprosvet.ru
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Оксана Драпкина призывает вакцинироваться людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования или сахарный диабет.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина дала интервью порталу стопкоронавирус.рф. Вот главные мысли из него.

-Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность.

- Риски осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции несопоставимо выше, чем возможные нежелательные реакции на прививку, такие как покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры.

-Нет в мире такой вакцины, от любой инфекции, не только от коронавируса, которая на 100% защищает от вероятности заразиться.

-Уровень эффективности отечественных вакцин давно озвучен и задокументирован разработчиками. В частности, для вакцины «Спутник V» он составляет 91,6% среди лиц до 60 лет и 91,8% — для лиц старше 60 лет. Это значит, что риск получить инфекцию ничтожен и протекать болезнь будет, скорее всего, по самому легкому сценарию.

-Нельзя получившим прививку отказываться от мер предосторожности.

-Все равно после вакцинации необходимо соблюдать все меры безопасности, потому что антитела вырабатываются не сразу.

-Необходимо вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования или сахарный диабет. Прививка сможет защитить не только от COVID-19, но и от обострения текущего заболевания.

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прививкакоронавирус вакцинаревакцинация
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От редакции

Какую вакцину будете ставить вы?

    Аноним, 22 июня 2021 10:06:58
    Вот же "вилка"возникла...От ковида подохнуть не хочется,и от вакцины "прибратся"тоже глупо.Слышал Китайцы без вакцин свое"изобретение"одолели.Кто точно знает,и как они это смогли?
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