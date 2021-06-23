Пациенты с коронавирусом ждут своей очереди к врачу по 8,5 часов в красной зоне поликлиники Бердска. Все медики ковид-бригады заразились
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Пациенты с коронавирусом ждут своей очереди к врачу по 8,5 часов в красной зоне поликлиники Бердска. Все медики ковид-бригады заразились

10:24:056/23/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Алесей
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Как утверждает бердчанка, прием ведет один врач. На одного человека у него уходит по 20-30 минут. Сотрудники ковидной бригады, по информации горожанки, не приезжают на дом, так как тоже болеют. В очереди не обходится без скандалов.

В больнице столпотворение

Жительница Бердска возмущена огромной очередью в городской больнице на ул. Островского.

Как утверждает Алеся (имя изменено-прим. ред.), вчера она ожидала своей очереди в поликлинике 8,5 часов. Многие пациенты не выдерживали столь долгого ожидания и срывались как на врача, так и на людей, стоящих в очереди.

- Вчера я пришла в больницу в 11:00. Пробыла там до 20:30. Народу очень много. Люди все уже озверевшие. Врач принимал один. Чисто физически он ничего не успевает. На одного пациента у него уходило по 20-30 минут. В очереди были и конфликты, и скандалы, - сказала Алеся 23 июня.

Также Алеся отметила, что врачи на дом не едут, так как обслуживать пациентов попросту некому. Как сказали медики Алесе, все сотрудники ковид-бригады Бердска заболели коронавирусом и тоже проходят лечение.

- Врачей нету.  Ко мне на прошлой неделе приезжал врач и сказал, что в день у нее по 120 вызовов. Подруга моя сейчас вообще вызвать врача не может! Четыре дня к ней не приезжает медик, а у нее высокая температура! Ей как? В этой огромной очереди с температурой сидеть или стоять? - произнесла бердчанка.

Сегодня, 23 июня Алеся пришла на прием к врачу повторно. Очередь в коридоре не убавилась. Наоборот, людей стало только больше.

- Вчера примерно 40 человек стояли. Сейчас сами видите, - говорит горожанка.

С жалобой Алеся намерена обратиться в Минздав, ведь помощь, по мнению женщины, пациентам должна оказываться своевременно и доступно.

- Все знакомые мои уже обратились в Минздав. Я тоже планирую,- изрекла Алеся.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская пока никак не комментирует произошедшую ситуацию. Поступивший в редакцию комментарий будет сообщен нами дополнительно.

Стоит отметить, что по номеру телефона взрослой ковид-бригады ЦГБ Бердска "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили - врач не придет, так как все медики болеют. При этом бригаду скоро помощи на дом вызвать можно.

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