Пациенты с коронавирусом ждут своей очереди к врачу по 8,5 часов в красной зоне поликлиники Бердска. Все медики ковид-бригады заразились

Жительница Бердска возмущена огромной очередью в городской больнице на ул. Островского.
Как утверждает Алеся (имя изменено-прим. ред.), вчера она ожидала своей очереди в поликлинике 8,5 часов. Многие пациенты не выдерживали столь долгого ожидания и срывались как на врача, так и на людей, стоящих в очереди.
- Вчера я пришла в больницу в 11:00. Пробыла там до 20:30. Народу очень много. Люди все уже озверевшие. Врач принимал один. Чисто физически он ничего не успевает. На одного пациента у него уходило по 20-30 минут. В очереди были и конфликты, и скандалы, - сказала Алеся 23 июня.
Также Алеся отметила, что врачи на дом не едут, так как обслуживать пациентов попросту некому. Как сказали медики Алесе, все сотрудники ковид-бригады Бердска заболели коронавирусом и тоже проходят лечение.
- Врачей нету. Ко мне на прошлой неделе приезжал врач и сказал, что в день у нее по 120 вызовов. Подруга моя сейчас вообще вызвать врача не может! Четыре дня к ней не приезжает медик, а у нее высокая температура! Ей как? В этой огромной очереди с температурой сидеть или стоять? - произнесла бердчанка.
Сегодня, 23 июня Алеся пришла на прием к врачу повторно. Очередь в коридоре не убавилась. Наоборот, людей стало только больше.
- Вчера примерно 40 человек стояли. Сейчас сами видите, - говорит горожанка.
С жалобой Алеся намерена обратиться в Минздав, ведь помощь, по мнению женщины, пациентам должна оказываться своевременно и доступно.
- Все знакомые мои уже обратились в Минздав. Я тоже планирую,- изрекла Алеся.
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская пока никак не комментирует произошедшую ситуацию. Поступивший в редакцию комментарий будет сообщен нами дополнительно.
Стоит отметить, что по номеру телефона взрослой ковид-бригады ЦГБ Бердска "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили - врач не придет, так как все медики болеют. При этом бригаду скоро помощи на дом вызвать можно.