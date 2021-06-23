Ковидный коллапс в поликлинике №1 Бердска: Два врача работают в "красной зоне" для толпы из зараженных коронавирусом в три автобуса
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Ковидный коллапс в поликлинике №1 Бердска: Два врача работают в "красной зоне" для толпы из зараженных коронавирусом в три автобуса

12:30:316/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Очень хочется назвать имена врачей, которые работают в «красной зоне». Это Мария Целлариус и Елена Андреева. Доктора рискуют здоровьем и жизнью.

Очередь в "красной зоне" в поликлинике №1 к 11 часам уменьшилась. Принимают два врача
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 23 июня, в поликлинике №1 на улице Островского в Бердске в «красной зоне» ведут прием два врача. Всех при обращении в поликлинику с симптомами ОРВИ направляют в «красную зону». Утром сегодня люди записывались на прием в 6 утра. Уже была очередь. Ещё те, кто не успел попасть на прием вчера, оказывается, записались отдельным списком и тоже подошли в поликлинику к 8 утра.

В коридоре в 8 утра было столпотворение, не протолкнуться. Прием вела одна врач. Сейчас врача два. Очередь немного убывает, но приходят люди, не дождавшиеся скорую помощь. Родственники заболевших приходят и просят лекарства и рецепт на антибиотики, потому что в аптеке купить без рецепта антибиотик нельзя. В кабинет для сдачи мазка при подозрении на коронавирус очередь. Допустим, сегодня вы сдаете мазок, через три дня вы сам же приходите узнавать результат. Очередь одна. Люди стоят и возможно больные ковидом и с ОРВИ. Заразиться коронавирусом здоровому человеку запросто. Отметим, что количество человек в очереди можно определить по заполняемости трех автобусов.

Очень хочется назвать имена врачей, которые работают в «красной зоне». Это Целлариус Мария Юрьевна и Андреева Елена Геннадьевна. Доктора рискуют здоровьем и жизнью. Больных много, они плотно сидят в коридоре. Какие вирусы летают в этом помещении? Остается только надеяться на мощный иммунитет. Врачи такие же люди, они болеют.

Молодой парень, 19 лет, три дня температура 39. ничего не помогает. Мама пыталась вызвать вчера скорую помощь, врача не дождались, сегодня напуганная непонятной болезнью сама привела парня в больницу. Ему трудно сидеть, в маске трудно дышать.
- Мы даже не можем лекарств купить. Чем и что лечить не знаем. Температура не падает, сбивали двое суток. Скорую сколько ждать, страшно. И без очереди не пойдешь, все такие, как мы. Сидим, - рассказывает женщина, видно, что не спала ночь, переживает за сына.

- У меня муж болел ковидом. В Линево. Так ему результаты мазка по телефону сообщили. Он никуда не ходил. Лекарства на дом привезли. У нас я сдала сейчас мазок. Сказали через три дня приходить. Если выживу, приду. Мне сказали скорую вызывайте, только она не приедет. Я прививалась. И вот похоже болею. Пришла сама, прожду скорую, боюсь, что время уйдет. Мне 72 года. Что делать, не знаю, как лечиться и чем,- подошла, как она сама сказала пожаловаться, чтоб написали в газету, бердчанка.

В коридоре, отгороженном для «красной зоны» люди сидят в масках. Многие кашляют, у всех температура. Дышать очень трудно и здоровому человеку, душно. Представляете, как себя чувствует парень, у которого трое суток держится температура 39? Некоторые люди в очереди говорят, что прививались от коронавируса. Вакцины разные — и Спутник, и ЭпиВакКорона.

На двери кабинета врача прилеплен лист бумаги и ручка — все, кто не попадет на прием сегодня запишутся, и завтра терапевт обязательно их примет.
- Мне сказала соседка, вызывай врача на дом и скорую, кто придет, и хорошо. Иначе не дождешься. А как я могу, неудобно всех отвлекать. Люди же работают. Я бы и не пошла в больницу, но мне плохо, и не проходит. Я боюсь, что заражу других, сама не лечусь же, не знаю, что со мной. Вот стою с 9 утра в очереди, вроде и уйти думаю, сил нет, а уйду - вдруг я болею коронавирусом. Я ж в магазин хожу, с соседями, родными разговариваю, - стесняясь, рассказывает пожилая дама. Очень терпеливые и совестливые люди у нас в городе.

На станции скорой помощи диспетчер принимает звонки. 5 бригад скорой помощи работают, не заезжая в гараж. Сегодня, в 11 часов объезжают вызовы, сделанные вчера в 19 часов 40 миную.
- Работают все, кто не болеет. Болеют врачи. Вот пошла новая волна. Болеют и вакцинированные. Врачи уставшие, но работают все, - рассказала диспетчер скорой помощи.

В кабинет заведующего поликлиникой №1 очередь. Люди оформляют направления. Кроме коронавируса ведь никто не отменял другие, очень сложные болезни. Организовать работу поликлиники сегодня очень сложно — врачи на больничном, пациентов очень много.

- Я пыталась позвонить начальству, главврачу, в приемную, там никто трубку не берет. Хотя написано, что обязаны в приемной отвечать на звонки. Где врачи в ЦГБ Бердска? Посмотрите, сколько начальства. А где врачи? Должен быть один начальник и сто врачей, а у нас наоборот, сто начальников над одним врачом. Я поздравляла доктора с праздником, она мне говорит спасибо вам за поздравление. Спрашиваю врача, премию-то вам дали начальники? А она отвечает, какую премию, даже не поздравили, - рассказывает пациентка в очереди в регистратуру.
Сегодня в регистратуре принимают три регистратора.
- Вчера закрыта регистратура была. Не было с утра никого, все заболели,- говорит мужчина с костылями. Он к травматологу.

Люди стоят с 8 утра в "красной зоне" поликлиники №1

На дверях кабинета листок и ручка для записи в очередь на завтра

Здесь и сдают мазок на анализ и забирают результат, очередь одна

Машины скорой помощи Бердска. 5 бригад работают сегодня, не заезжая в гараж

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