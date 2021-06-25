Месяц ходят по разрушенным ступенькам Сбербанка жители Бердска после влетевшего в здание Toyota Ipsum в Микрорайоне
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Месяц ходят по разрушенным ступенькам Сбербанка жители Бердска после влетевшего в здание Toyota Ipsum в Микрорайоне

4:44:006/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Были разрушены все перила в ограждении входа, переломаны ступени крыльца, повреждена стеклянная входная дверь.

Крыльцо Сбера не могут отремонтировать месяц после вторжения автомобиля

Уже прошел почти месяц с той роковой ночи, когда гонщик на минивэне «Toyota Ipsum» врезался в крыльцо отделения Сбера, находящегося на улице Красная Сибирь, 136. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это произошло 30 мая 2021 года.

Автомобиль, разрушивший крыльцо, ночь простоял «на месте преступления». Были разрушены все перила в ограждении входа, переломаны ступени крыльца, повреждена стеклянная входная дверь.
Только к утру удалось убрать машину со ступеней крыльца.

Сегодня, 25 июня, крыльцо отделения Сбера выглядит совсем не представительно и ожидает ремонта. В компании Сбер обещали прокомментировать ситуацию с ремонтом крыльца отделения до 4 июля 2021 года.

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