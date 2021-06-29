Медик скорой помощи не будет извиняться перед мамой маленькой Машеньки после скандала с бахилами, заявил начмед ЦГБ Бердска

Ночь с 23 на 24 июня выдалась бурной и для фельдшера скорой помощи, и для мамы заболевшей Машеньки. Когда у девочки сильно заболел живот и поднялась температура, ее мать вызвала скорую помощь. Врач отказалась надеть бахилы, которые ей протягивала Наталья, и, по ее словам, обматерила ее. После этого врач ушла и вернулась с полицией.
Разговор по-прежнему шел на повышенных тонах. Врач долго отказывалась надевать бахилы и даже просила вынести девочку в коридор, чтобы осматривать ее там. В конце диалога врач в сердцах нагрубила: «Видео себе засуньте в одно место» - это попало на аудиозапись. Мама больной девочки, Наталья, была очень возмущена непрофессионализмом врача - мало того, что медработник отказался соблюдать элементарные правила гигиены - помыть руки, пройтись в бахилах, так еще и нагрубил.
28 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось получить комментарий по этой ситуации начмеда ЦГБ Бердска Рэма Волкова. Как считает врач, ничего страшного не произошло:
- Разговор шел на повышенных тонах с обеих сторон. Факта нецензурной брани доказано не было, ее нет на аудиозаписях. Вдобавок, полиция тоже не нашла ничего предосудительного, полиция также не зафиксировала употребление нецензурной брани.
Никакого наказания для врача скорой помощи по итогам предоставленной аудиозаписи, как сообщил начмед Рэм Волков, не будет. Нарушений не было, грубость была, но, как сказал врач, с обоих сторон. С фельдшера попросили объяснительную, чтобы дать ей возможность рассказать свою версию произошедшего.
Также в ЦГБ сообщили, что извинения Наталье и ее дочери принесены не будут.