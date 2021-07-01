Вы нас ждали – мы приехали: коробейники с товарами из Белоруссии разворачивают ярмарку около мэрии Бердска
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Вы нас ждали – мы приехали: коробейники с товарами из Белоруссии разворачивают ярмарку около мэрии Бердска

8:27:467/1/2021Фото: Маргариты Мартыновой
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В марте 2020 года, когда в стране стали вводить ограничительные меры из-за пандемии, аналогичную ярмарку попросили покинуть Бердск.

Вечером 1 июля торговцы белорусскими товарами активно собирают ряды
Вечером 1 июля торговцы белорусскими товарами активно собирают ряды

Днем 1 июля на площади Горького начали собирать торговые ряды продавцы белорусских товаров. Около двадцати палаток уже собраны. Начали разбирать товар.
Бердчане рады – ждут низких цен на сыр, колбасу, бытовую технику и одежду.
Уже не первый год такая ярмарка располагается в центре Бердска. Коронавирус – не помеха.
Завтра утром, 2 июля, открытие торговых рядом. Не забывайте надевать маски!
Напомним, что в марте 2020 года коробейникам пришлось очень быстро свернуть торговлю. Бердчане в самом начале пандемии были возмущены тем, что ярмарка станет рассадником коронавируса.

Как писал "Курьер. Среда. Бердск", видео с раскладкой товаров и установкой палаток в редакцию прислал горожанин 29 марта. Он был возмущен тем, что во время пандемии коронавируса, объявленных каникулах президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, в самом центре города расположилась ярмарка.
Мэрия Бердска тогда поручила свернуть все ярмарки на территории города.
Видимо, уже можно и развернуть в третью волну инфекции.

Около двадцати палаток уже собраны
Около двадцати палаток уже собраны

Около двадцати палаток уже собраны
Около двадцати палаток уже собраны

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 322 (14,1%) без клинических проявлений.

На 1 июля привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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