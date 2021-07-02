В Бердске открыли новую кассу РКЦ: Называем адрес и время работы
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В Бердске открыли новую кассу РКЦ: Называем адрес и время работы

9:00:577/2/2021Фото: pixabay
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Она будет работать с понедельника по субботу.

Коммуналку можно оплатить на Островского

Вчера, 1 июля, для жителей Бердска произошло долгожданное событие. В городе открылась еще одна касса РКЦ, где можно оплатить коммунальные услуги. Теперь она работает по адресу улица Островского, 170. Отметим, что в этом же доме находится магазин «Продсиб». Дом также находится недалеко от историко-исторического музея города.

Отметим, что генеральный директор ООО РКЦ Евгений Гофман сообщил, что в новой кассе РКЦ работает одно окошко. Принимать коммунальные платежи там будут с 9 утра до 16.30 вечера с понедельника по субботу. Примечательно. Что помощь в открытии кассы оказал депутат Николай Бауэр, исполняя наказы избирателей.

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