В пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников

Сегодня открылась ярмарка белорусских товаров на площади Горького. Как вчера писал «Курьер. Среда. Бердск» в центре города расположились палатки, в которых продавцы предлагают самый разнообразный ассортимент товаров — продукты, одежду, даже бытовую технику.
- Это место стоит у нас в реестре проведения ярмарок. Есть организаторы ярмарки, они подают заявку, встают на выделенное место. Все обязательно организаторы согласовывают с электриками, пожарными, с вывозом мусора, с Роспотребнадзором. По постановлению правительства области в связи с коронавирусом ярмарки как раз разрешены, это уличная торговля, чтобы люди не собирались в магазинах, а выходили на улицу. Погодные условия позволяют,- прокомментировала открытие ярмарки вице-мэр Бердска Жанна Шурова.
Ярмарка белорусских товаров будет работать на площади Горького до 8 июля.
Напомним, в Бердске отменили общегородской бал, который также должен был проводится на площади Горького - на улице. Но коронавирус не позволил. Также в Новосибирске не отмечался День города по той же причине. А вот кандидатов в Госдуму по всей Новосибирской области губернатор Андрей Травников позволил проводить массовые встречи с избирателями в период избирательной кампании.
Все же в регионе продлен режим повышенной готовности до 30 сентября 2021.
"Ярмарка белорусских товаров будет работать на площади Горького до 8 июля.
Напомним, в Бердске отменили общегородской бал, который также должен был проводится на площади Горького - на улице. Но коронавирус не позволил. Также в Новосибирске не отмечался День города по той же причине. А вот кандидатов в Госдуму по всей Новосибирской области губернатор Андрей Травников позволил проводить массовые встречи с избирателями в период избирательной кампании."
Опять хитровирус по нанотехнологиям сам решает кого заражать пандемией, а кого с ксивой и справкой не трогать? Очень удобный для власть имущих инструмент?