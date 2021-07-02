В пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников
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В пандемию ярмарки коробейников из Белоруссии около мэрии Бердска разрешил губернатор Травников

10:48:387/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"По постановлению правительства области в связи с коронавирусом ярмарки как раз разрешены, это уличная торговля, чтобы люди не собирались в магазинах, а выходили на улицу",- прокомментировала открытие ярмарки вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Ярмарка белорусских товаров ждет покупателей на площади Горького в Бердске

Сегодня открылась ярмарка белорусских товаров на площади Горького. Как вчера писал «Курьер. Среда. Бердск» в центре города расположились палатки, в которых продавцы предлагают самый разнообразный ассортимент товаров — продукты, одежду, даже бытовую технику.

- Это место стоит у нас в реестре проведения ярмарок. Есть организаторы ярмарки, они подают заявку, встают на выделенное место. Все обязательно организаторы согласовывают с электриками, пожарными, с вывозом мусора, с Роспотребнадзором. По постановлению правительства области в связи с коронавирусом ярмарки как раз разрешены, это уличная торговля, чтобы люди не собирались в магазинах, а выходили на улицу. Погодные условия позволяют,- прокомментировала открытие ярмарки вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Ярмарка белорусских товаров будет работать на площади Горького до 8 июля.

Напомним, в Бердске отменили общегородской бал, который также должен был проводится на площади Горького - на улице. Но коронавирус не позволил. Также в Новосибирске не отмечался День города по той же причине. А вот кандидатов в Госдуму по всей Новосибирской области губернатор Андрей Травников позволил проводить массовые встречи с избирателями в период избирательной кампании.

Все же в регионе продлен режим повышенной готовности до 30 сентября 2021.

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От редакции

Пойдете на ярмарку?

    Аноним, 2 июля 2021 11:03:01
    НВР:
    "Ярмарка белорусских товаров будет работать на площади Горького до 8 июля.
    Напомним, в Бердске отменили общегородской бал, который также должен был проводится на площади Горького - на улице. Но коронавирус не позволил. Также в Новосибирске не отмечался День города по той же причине. А вот кандидатов в Госдуму по всей Новосибирской области губернатор Андрей Травников позволил проводить массовые встречи с избирателями в период избирательной кампании."


    Опять хитровирус по нанотехнологиям сам решает кого заражать пандемией, а кого с ксивой и справкой не трогать? Очень удобный для власть имущих инструмент?

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    Аноним, 2 июля 2021 11:06:34
    Госпожа Шурова может открыть страшную военную тайну, куда будут какать и писать белорусские торговцы в палатках на площади с ценами из азбуки вкуса? В ладошки? Или белорусы не слабяться или это уже нанороботы вместо людей за прилавком установлены?
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    Владимир, 2 июля 2021 11:08:44
    А Бессмертный полк он что в закрытом помещении, а детская горка на новый год и т. д. все в помещении? Что вам господа чиновники взбредет в голову, то и разрешено!
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