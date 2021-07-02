Фекальный поток в Обское море остановил КБУ Бердска: Жителям Нового поселка подключают воду. Смотрите видео

В 20.30 пятницы аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг устранила аварию на канализационном коллекторе в Новом поселке Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
-Аварию ликвидировали. Воду начали подключать в Новом поселке, - рассказал руководитель Комбината вечером 2 июля.
Напомним, что в результате треснувшего тройника на месте стыка трубы Нового поселка с коллектором, идущим из Бердска через Академгородок, наружу вылились фекальные стоки. Они попали в Обское море. Между тем, отдыхающих на берегу Новосибирской водохранилища под Бердском это не остановило - люди продолжали купаться.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на время ремонта канализационного коллектора в Новом поселке отключали воду, иначе к месту аварии не подобраться.
Прорвало канализацию на границе Бердска и Новосибирска, напомним, 1 июля. Фекалии начали стекать в сторону железнодорожной станции Береговая.
- Ситуация такая: идет коллектор диаметром 800 мм от Бердска, в него врезается коллектор 300 мм поселка Геологов, там тройник на стыке. Вот этот тройник лопнул. До вчерашнего дня со стыка сочилась вода, вчера стык раскрылся, вода побежала побыстрее... Хочу сказать, что ничего особенно страшного нет, вода в море течет чистая, нет даже запаха, земля частично послужила фильтром, - комментировал ситуацию "Курьер. Среда. Бердск" Пронюшкин.
В любом случае, авария на канализационном коллекторе и выброс содержимого из канализации в море, где купаются и отдыхают люди, это чрезвычайное происшествие. В ближайшие дни лучше не отдыхать на побережье от станции Береговая до пляжа "Звезда", куда течением сносит выброс из канализации.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", надзорные органы взяли пробы воды в месте слива сточных в Обское море и советуют новосибирцам не купаться в этом месте, пока не станут известны результаты анализов.