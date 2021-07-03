«Зеленые» назвали претендентов на депутатские мандаты горсовета Бердска. Список фамилий
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«Зеленые» назвали претендентов на депутатские мандаты горсовета Бердска. Список фамилий

4:31:327/3/2021
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Пока в бердский территориальный избирком подали документы только самовыдвиженцы. Партии выжидают.

"Зеленые" назвали своих кандидатов в горсовет Бердска

«Зеленые» определилась с кандидатами в депутаты горсовета Бердска. Имена претендентов на депутатские мандаты стали известны 2 июля на общем собрании регионального отделения партии, прошедшем в Новосибирске. Как сообщили «зеленые», они выбрали активистов, которые примут участие в выборах муниципального уровня.

Кандидатами по одномандатным избирательным округам Бердска стали:
Владимир Коновалов (округ №14, сейчас он без депутата),
Александр Бабич (округ №15, сейчас здесь депутат Николай Бауэр),
Евгений Решетов (округ №23, сейчас депутат Елена Бороздина),
Павел Смирнов (округ №24, сейчас депутат Андрей Некрасов),
Марина Лещинская (округ №27, сейчас здесь депутат Алексей Шаталов, фракция «Единая Россия»).

Напомним, что границы избирательных округов в Бердске недавно поменяли. И многие из них не соответствуют прежним очертаниям. Некоторые адреса перешли в другие округа.

Как отметил руководитель регионального отделения партии и действующий депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев, фактически подготовка к избирательной кампании на выборы в бердский горсовет уже началась.
- Уверен, что наши бердские лидеры получат хорошую поддержку жителей, которые заинтересованы, чтобы в городе было чисто, комфортно и красиво. Будем работать, чтобы Бердск стал зеленым в политическом смысле, - заявил лидер новосибирских «зеленых».

По последним данным, документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты бердского горсовета на 3 июля подали в территориальный избирком 11 человек. Все они самовыдвиженцы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не менее пяти кандидатов намерена выдвинуть «Партия пенсионеров». В их числе и лидер бердского отделения Евгений Коржов. Закрыть своими людьми все округа Бердска намерена и «Единая Россия». Большинство действующих депутатов горсовета снова собираются баллотироваться. «Зеленые» пока не обращались в бердский ТИК с документами на регистрацию своих кандидатов. Как и другие партии.

Напомним, что кандидаты вправе агитировать за себя и против соперников с момента подачи документов в избирком с заявлением о желании баллотироваться. При этом ТИК уже определил компании, где разрешено официально печатать агитационные материалы.

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