Число заболевших коронавирусом за сутки на 3 июля в Бердске остается высоким
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Число заболевших коронавирусом за сутки на 3 июля в Бердске остается высоким

10:50:447/3/2021Фото: Nso.ru
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Зарегистрировано 1820 выздоровевших и выписанных за все время пандемии. Очевидно, что число перенесших коронавирус значительно уступает количеству зараженных. 

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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние сведения о заболеваемости коронавирусом в Бердске.

По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки в городе выявили 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Таким образом, на субботу в Бердске зарегистрировано 1928 заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

По официальным данным, на 3 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1078 жителей города. За последние 24 часа медики взяли 362 теста на коронавирус. Результаты анализов будут известны позже.

Зарегистрировано 1820 выздоровевших и выписанных за все время пандемии. Очевидно, что число перенесших коронавирус значительно уступает количеству зараженных.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на текущей неделе в городе был зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев ковида - 11.

Математики рассчитали для Новосибирской области дату пика третьей волны пандемии. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", она придется с большой долей вероятности на 9 июля.

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