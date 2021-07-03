Число заболевших коронавирусом за сутки на 3 июля в Бердске остается высоким

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние сведения о заболеваемости коронавирусом в Бердске.
По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки в городе выявили 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Таким образом, на субботу в Бердске зарегистрировано 1928 заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.
По официальным данным, на 3 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1078 жителей города. За последние 24 часа медики взяли 362 теста на коронавирус. Результаты анализов будут известны позже.
Зарегистрировано 1820 выздоровевших и выписанных за все время пандемии. Очевидно, что число перенесших коронавирус значительно уступает количеству зараженных.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на текущей неделе в городе был зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев ковида - 11.
Математики рассчитали для Новосибирской области дату пика третьей волны пандемии. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", она придется с большой долей вероятности на 9 июля.