Можно ли купаться после слива нечистот в Обском море на границе с Бердском, ответили в МЧС
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Можно ли купаться после слива нечистот в Обском море на границе с Бердском, ответили в МЧС

1:16:197/4/2021Фото: rberega.info
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Фекальные стоки бежали в Новосибирское водохранилище несколько дней. Коммунальную аварию устранили в пятницу вечером. И пока результатов анализов воды нет.

Спасатели не советуют купаться в месте слива стоков из канализации

Коммунальную аварию на границе Бердска и Новосибирска устранил муниципальный Комбинат бытовых услуг вечером 2 июля. Стоки больше не бегут в Обское море в районе станции Береговой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако купаться в Новосибирском водохранилище на участке от поселка Кирова до микрорайона Шлюз пока не стоит, сообщили в отделе ГО и ЧС по Советскому району Новосибирска.

- Это в речке все стоки давно бы отнесло вниз по течению, в водохранилище другая ситуация. И, несмотря на жару, прошу горожан и гостей Новосибирска воздержаться от купания, – прокомментировал «Родным берегам» начальник отдела ГО и ЧС Юрий Перязев 4 июля.

По словам местных жителей, нечистоты стали вытекать наружу из бердского канализационного коллектора 27 июня, но официально об аварии сообщили 1 июля, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда же спасатели обратились к новосибирцам с просьбой не купаться на пляжах правобережной части Советского района.

Однако в жаркие дни, тем более в выходные люди купаются, в том числе с детьми. При этом на входе на Центральный пляж вывешено предупреждение о запрете купания. Лезть в воду, зная об опасности — это дело самих отдыхающих, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший инспектор ГИМС Олег Колобов.

Относительно возможности купания в Обском море в районе фекальной аварии он сообщил, что следует получить официальное заключение Роспотребнадзора.

- Они проверят воду. И если она не соответствует нормам, то администрация пляжа вывешивает информацию о том, что купание запрещено - выставляет соответствующие запрещающие знаки. А люди сами решают лезть им в воду или нет, - отметил инспектор, посоветовав бердчанам дождаться официального ответа Роспотребнадзора.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аварию на канализационном коллекторе вечером 2 июля устранили рабочие бердского Комбината бытовых услуг. По словам директора КБУ анатолия Пронюшкина, сточные воды больше не вытекают наружу. Напомним, что они сутки попадали в Новосибирское водохранилище в районе Нового поселка Бердска, где есть популярные у местных жителей пляжи.

Впрочем, Пронюшкин заявлял, что стоки прошли естественную очистку почвой и песком, а специфический запах на пляже отсутствует.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", на 3 июля в Бердске официально открыты все пляжи, за исключением побережья в парке "На камнях". Там, по словам Колобова, пока не подготовлены матросы-спасатели. А это является обязательным условием для разрешение на открытие пляжа.

-Открылись и "Старый Бердск", и "Дюны". "На камнях" не обучил матросов-спасателей и не получил официального разрешения, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в субботу Колобов.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первыми начали принимать отдыхающих пляжи пансионата "Былина" и санатория "Сосновка", которые находятся в Речкуновской зоне на берегу Бердского залива.

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В Обском море и без того купаться противно?

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