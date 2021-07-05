Стало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске
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Стало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске

10:07:197/5/2021Фото: pixabay
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В школах города заболевших 3 ученика, 2 воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты две группы детского сада и один класс.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных сегодня, 5 июля. В Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 125 жителей. За минувшие сутки взято 381 тестов на болезнь. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1830.

На сегодняшний день в Бердске выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1940 случаев коронавирусной инфекции. В школах города заболевших 3 ученика, 2 воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты две группы детского сада и один класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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