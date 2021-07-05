Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021

В Омской области ввели принудительную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Они должны поставить прививки до сентября.
- Я, главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по <коронавирусной> инфекции в Омской области расценивается как неблагополучная, — говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. — Изменилась возрастная структура заболевших — наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население от 18 до 64 лет — 71,7%.
Также главный врач сообщил, что в регионе первый компонент вакцины поставили 34% жителей от общего плана. Такие темпы недостаточны, заявил он. Поэтому Роспотребнадзор постановил обязательную вакцинацию 60% сотрудников компании в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения, гостиничных услуг, салонов красоты, спорткомплексов, транспорта и ЖКХ, а также театров и кинотеатров. Полный перечень опубликован ниже.Первый компонент вакцины нужно поставить до 31 июля. Второй — до 26 августа.