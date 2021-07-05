Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021

11:45:387/5/2021Фото: pixabay
0

Главный санитарный врач подписал соответствующее постановление, заявив, что сейчас темпы вакцинации крайне низкие.

Обязательную вакцинацию сделали в Омской области
Сюжет: Третья волна коронавируса
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?Ещё 217 новости

В Омской области ввели принудительную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Они должны поставить прививки до сентября.

- Я, главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по <коронавирусной> инфекции в Омской области расценивается как неблагополучная, — говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. — Изменилась возрастная структура заболевших — наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население от 18 до 64 лет — 71,7%.

Также главный врач сообщил, что в регионе первый компонент вакцины поставили 34% жителей от общего плана. Такие темпы недостаточны, заявил он. Поэтому Роспотребнадзор постановил обязательную вакцинацию 60% сотрудников компании в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения, гостиничных услуг, салонов красоты, спорткомплексов, транспорта и ЖКХ, а также театров и кинотеатров. Полный перечень опубликован ниже.Первый компонент вакцины нужно поставить до 31 июля. Второй — до 26 августа.

Газ в Европе подорожал из-за «Газпрома»
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Повторная вакцинация: что об этом говорит иммунолог
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
От этой страны Лукашенко санкций не ожидал
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Сумская проехала по Украине и заявила о «сущем аде»
прививкакоронавирусобязательная вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уже сделали прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    11:40:17 7/5/2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    11:37:13 7/5/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    11:34:21 7/5/2021
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    БердскКак оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    11:19:37 7/5/2021
    Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    БердскПассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    11:14:58 7/5/2021
    Пассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    Бердск"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    10:57:58 7/5/2021
    "Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    БердскПочему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
    10:53:45 7/5/2021
    Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    10:40:32 7/5/2021
    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:19 7/5/2021
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
    10:16:39 7/5/2021
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции