Почему запрещено купание на диких пляжах Советского района и Бердска в акватории Обского моря, рассказал начальник отдела ГО и ЧС Юрий Перязев
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Почему запрещено купание на диких пляжах Советского района и Бердска в акватории Обского моря, рассказал начальник отдела ГО и ЧС Юрий Перязев

4:36:457/5/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Что касается аварии на коллекторе в районе железнодорожной станции Береговая, то пробы на анализ воды взяли, но результат пока ещё не готов.

Новосибирцы проводят время на пляжах Бердска

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев сегодня, 5 июля, рассказал читателям «Курьер. Среда. Бердск» о том, можно ли купаться в Обском море на пляжах побережья от станции Береговая до пляжа «Звезда».

- Запрещается купание по всему побережью. Пляжем является только побережье «Звезды», остальное побережье — не обустроенная зона, там не обследовано дно моря, нет спасателей. Может произойти что угодно, нырнете неудачно, а спасать вас будет некому. Поэтому по берегу можно гулять, дышать морским воздухом, но купаться запрещено. Там стоят знаки, проводятся рейды, разъясняется гражданам опасность купания в неразрешенных местах, - рассказал Юрий Васильевич.

Что касается аварии на коллекторе в районе железнодорожной станции Береговая, то начальник отдела по делам ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев сказал, что пробы на анализ воды взяли, но результат пока ещё не готов.
- Независимо от результатов, купание вдоль всего побережья запрещено. Будет положительный анализ воды, тогда будет официальное разрешение работы пляжа «Звезда» и только. По остальному побережью Обского моря в Советском районе разрешены только прогулки. Кстати, жарить шашлыки и мыть машины на берегу моря категорически запрещено, - отметил Юрий Васильевич.
Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, какие пляжи сегодня в Бердске официально открыты.

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