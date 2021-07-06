Что происходит в красной зоне ЦГБ Бердска: Новый начмед Рэм Волков разводит пациентов с кашлем и температурой по врачам и домам

В красной зоне поликлиники №1 Бердска сегодня руководство ЦГБ можно сказать организовало прием больных. Начмед ЦГБ Рэм Волков терпеливо разговаривал с пациентами, объяснял правила и алгоритм их действий. Тем, кто что-то не понял, Рэм Валерьевич очень подробно и доходчиво все объяснил еще раз.
Первый раз за десять дней с людьми начали разговаривать, многие пациенты даже не верят, что есть у кого спросить, что им делать дальше. Люди настолько дезориентированы и растеряны, что простая организация их действий при обращении в красную зону поликлиники выглядит как победа над хаосом. На входе в красную зону теперь работает некоторое подобие регистратуры. Здесь можно задать все вопросы, записаться, чтобы конкретно ваш вопрос решило руководство поликлиники в спокойном режиме и сообщило вам о дальнейших действиях.
Начмед ЦГБ Рэм Волков объясняет, что электронный больничный уходит к работодателю напрямую, не надо приходить в поликлинику за бумажным вариантом.
- Как только результат вашего теста на коронавирус дает отрицательный результат, ваш больничный будет закрыт. Вам приходить на прием не надо. Тест сдается каждые 10 дней. Результат готов через трое суток. О результате теста вам сообщим по телефону, - рассказывает Рэм Валерьевич молодому человеку.
Всем сдавшим тест напоминают телефон колл-центра.
- В случае, если вдруг не сообщают результаты теста, то нужно звонить в колл-центр. Сейчас там работают семь специалистов. Лучше звонить после 12 часов, после полудня волна звонков спадает, дозвониться можно без ожидания. Результат теста готов через три дня. На все вопросы колл-центр ответит,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начмед ЦГБ Рэм Волков.
- Чем мне лечиться? Я сдала тест, результата пока же нет? Антибиотики мне вчера не выписали, - спрашивает пожилая женщина.
- Когда вы сдали тест?
- Вчера.
- А сегодня зачем пришли?
- Узнать, почему мне не выписали антибиотики у врача.
- Антибиотиками вирус не лечат. Воспаление легких лечат антибиотиками. Врач выписал то, что вам нужно. Вы должны дома сейчас находится и ждать результат теста. А дальше уже будем решать. Вы как себя чувствуете?
- Так себе, болею.
- Вы, пожалуйста, дома находитесь, пока не готов результат вашего теста, если вдруг вам станет плохо, звоните, вызывайте врача или скорую помощь, - объясняет Рэи Валерьевич.
Сегодня, 6 июля, очереди в кабинет сдачи тестов нет. Повторный прием больных организуют с сегодняшнего дня по записи, учитывая уже результаты теста. Поток людей разделили. Сегодня в очередь на прием к трем врачам-терапевтам в красной зоне поликлиники №1 сидят люди, которым действительно нужен именно врач, а не объяснения, что им делать.
- Всем, у кого положительный тест на ковид, привозят лекарство домой. Если вы сдавали тест в платной клинике, то для того, чтобы получить бесплатные лекарства, нужно встать на учет в ЦГБ, позвонить в колл-центр и объяснить ситуацию. Повторный тест на ковид через 10 дней на дому возьмет врач или фельдшер. Сюда приходить не надо,- объяснил начмед ЦГБ Рэм Волков.
Начало есть, хочется надеяться, что в Бердске возможно организовать лечение и объяснить горожанам, как и что им делать, если они заболели. На первом этапе главное — исключить или подтвердить ковид. Телефон колл-центра 8(38341)5-56-10.
В колл-центре ЦГБ Бердска сообщили, что с сегодняшнего дня будут обзванивать всех, сдавших тесты на коронавирус, в ближайшие три дня обзвонят всех обязательно.