В Новосибирске задержан задавивший насмерть 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин
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В Новосибирске задержан задавивший насмерть 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин

5:00:567/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск/из группы «Академгородок сегодня Новосибирск»
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За рулем Audi Q7 находился нынешний директор по развитию физико-математической школы при Новосибирском государственном университете.

Трагедия произошла днем, 8 июля

Водителя автомобиля Audi Q7, который насмерть задавил 5-летннего мальчика в Академгородке Новосибирска, задержали. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 56-летнего водителя.

Как ране сообщал "Курьер. Сред. Бердск", днем 8 июля многодетная мама с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с грудным ребенком.

— В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм, - сообщает СК по региону.

За рулем дорогой иномарки находился директор по развитию физико-математической школы при Новосибирском государственном университете Дмитрий Кожемякин. Когда-то он возглавлял КБУ Бердска. Из-за широкого общественного резонанса дело из полиции передали в Следственный комитет.

ДТП произошло на глазах у матери и сестры ребенка. Чуть позже появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль сбивает ребенка. На место трагедии с истошным криком с коляской подбегает мама малыша. Она отпускает коляску и вытаскивает из-под колес своего сыночка. Затем она положила его на траву. Все это время мать кричала от боли. Коляску подхватила старшая дочь. При этом как говорят очевидцы, в этом момент на лице 56-летнего водителя был ужас. Он не пытался сбежать, а сразу вышел из автомобиля. но помочь мальчику уже было нельзя - он умер.

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