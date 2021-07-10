Умер ведущий телешоу Алексей Каминанте

Скончался телеведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте, который известен зрителям по шоу «Невероятно интересные истории». Об этом в пятницу сообщил телеканал.
Причина смерти не называется. Уточняется, что ведущий умер в возрасте 50 лет.
Первый выпуск «Невероятно интересных историй» вышел в эфир в августе 2020 года.
Каминанте – был известным путешественником, полиглотом и ценителем хорошего юмора. Он объездил 79 стран.
«Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки», - отметили в РЕН ТВ.