В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф
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В каких местах на Земле запрещено умирать: Покойников вывозят, чтобы не нарваться на штраф

2:02:087/10/2021Фото: Flickr
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Во всем мире похороны - особенный ритуал прощания с умершим, но не все территории позволяют его исполнить.

Не везде разрешено умирать, есть места где и рожать запрещено
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Смертью заканчивается любое существование жизни на земле. Предотвратить конец невозможно, человек может лишь его отдалить, работая над собой. Никакой закон не может предотвратить кончину человека, но есть несколько мест, в которых законом запрещено умирать.

На античном острове Делосе, известном как место рождения близнецов Аполлона и Артемиды, была предпринята попытка очистить святилище Аполлона. Именно пришедшие на остров афиняне издали указ, по которому на острове нельзя было рожать и умирать, любой, кто заболевал или беременел, изгонялись за пределы острова, что быстро привело к выселению коренных жителей, причем более ранние захоронения также были сметены с лица священной земли.

В Японии также есть место, куда заказан путь для рожающих и умирающих граждан страны. На острове Ицукусима много храмов, но главным является синтоистское святилище Ицукусима. Религия синто обожествляет природу, на острове деревья не вырубаются, растения и свободно разгуливающие животные считаются посланниками богов. До начала XX века остров считался священным, а умерших до сих пор увозят с этой почитаемой земли. На острове с населением в 2 тысячи человек нет кладбища.

В Норвегии есть остров Шпицберген, там умирать не запрещено, но на территории острова не похоронят местного жителя из-за вечной мерзлоты. И дело не в трудностях с копкой могилы, а в том, что медведи любят полакомиться замороженным в условиях вечной мерзлоты свежим мясом. На острове не держат больных людей — их переправляют в другие регионы Норвегии, но если смерть настигнет неожиданно — покойника вывезут и похоронят в другом месте.

Мэр испанского города Ланхарона с конца прошлого века (1999 года) официально запретил хоронить на местном кладбище, на котором нет места для новых покойников. 3500 местных жителей заплатят большой штраф, если надумают упокоить родственника здесь же, поэтому умерших вывозят и хоронят в тех местах, где еще есть куда положить покойного.

Во Франции три поселения не имеют возможности хоронить местных жителей из-за отсутствия места на кладбищах — самое маленькое из них - деревня Сарпуранс с 300 жителями. По приказу мэра, хоронить жителей вывозят на соседние территории. Такая же ситуация и в поселении Ле-Лаванду с 5 тысячами местных, которые не могут найти место для захоронений и в Кюньо с 15-тысячным населением, чье кладбище ограничено интересами Минобороны, чей объект стал границей погоста и не дает расширить столь необходимый объект на свою территорию.

В Бразилии запрещено умирать в городе, в котором полно места для захоронений — это 30-тысячный Биритима-Мирин. Дело в том, что данный город находится на слиянии рек, которые несут питьевую воду для 20-миллионного Сан-Паулу. Местные власти решили запретить захоронение на территории города, чтобы исключить вероятность попадания трупных ядов в грунтовые воды.

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