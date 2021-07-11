Юлия Меньшова совершила странный обряд на похоронах отца и что-то положила в гроб
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Юлия Меньшова совершила странный обряд на похоронах отца и что-то положила в гроб

10:40:107/11/2021Фото: mk.ru
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Владимира Меньшова похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище. Кинематографист умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в возрасте 80 лет.

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8 июля прошли похороны советского и российского кинематографиста Владимира Меньшова. На Новодевичьем кладбище популярный режиссер обрел последнее пристанище.

Ранее гражданская панихида прошла в Центральном доме кинематографистов, на прощание с популярным режиссером и актером пришли друзья, коллеги и множество поклонников. Смогла прийти и простится с мужем его вдова — Вера Алентова, которую днем ранее выписали из ковидной больницы.

Юлия Меньшова после того, как на кладбище открыли гроб в последний раз, совершила некий обряд над телом покойного — она достала пакет и рассыпала его содержимое по телу отца.

Как стало известно, по православным традициям, умершего посыпают землей, которую дал в храме священник, рассыпать ее нужно по форме креста. По всей видимости, именно это и сделала дочь режиссера.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", народный артист России Владимир Меньшов, получивший "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит", скончался 5 июля 2021 года от коронавируса. Ему было 80 лет.

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