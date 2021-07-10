Робинзон построил хижину и живет на пляже Обского моря в Бердске

Лето, солнце, жара. Все на пляже. Обское море сегодня, 10 июля, было прохладным, а песок очень горячим. Отдыхающих на берегу очень много. Люди загорают и купаются. Лежат на песочке, сидят на бревнах, опустив ноги в волны. Отдыхают.
В этом году к берегу прибило очень много топляка. Обское море потихоньку подмывает берега, деревья падают в воду. Море полирует бревна и пни, создает причудливые формы, как будто работал морской резчик. Из принесенного морем стройматериала бригада непрофессиональных, но очень талантливых художников-строителей под руководством Игоря, юриста по специальности, соорудила на пляже на радость людям жилище Робинзона. Всё сделано прочно, можно жить и пользоваться.
А если смотреть на море через морские ворота и загадать желание, оно обязательно сбудется. Уверяют, что проверено.
- На пляже скучно лежать, поэтому построили. Берешь в руки корягу, она сама просится на определенное место. Строили без плана, по вдохновению, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Игорь. Сибиряки не попадут на необитаемом острове.