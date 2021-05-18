Безумно молчаливый и зеленый пляж "Старый Бердск" попал в объектив в мае-2021
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Безумно молчаливый и зеленый пляж "Старый Бердск" попал в объектив в мае-2021

3:31:485/18/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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Этот пляж популярен среди бердчан и гостей нашего города, отдыхающих с детьми, так как дно здесь достаточно пологое и глубина не начинается очень долго.

Пляж Старый Бердск
Пляж Старый Бердск
Сюжет: Пляжи Бердска в 2021 году
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает фоторепортажи на тему пляжей Бердска перед купальным сезоном и посетил городской пляж «Старый Бердск». Этот пляж популярен среди бердчан и гостей нашего города, отдыхающих с детьми, так как дно здесь достаточно пологое и глубина не начинается очень долго. Песок чистый, здесь хорошо убираются.

Автобусная остановка находится прямо перед пляжем, что для посетителей с детьми тоже важно.

Сам пляж окружён лесом, так что воздух здесь чище и приятнее городского. Да и красивый вид зелёных деревьев вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Остановка перед пляжем
Остановка перед пляжем

Пляж окружён лесом
Пляж окружён лесом

Благодаря близости леса здесь очень приятно пахнет
Благодаря близости леса здесь очень приятно пахнет

Сейчас я стою там, где в купальный сезон будет вода
Сейчас я стою там, где в купальный сезон будет вода

Сам пляж достаточно длинный, даже в купальный сезон обычно всем хватает места
Сам пляж достаточно длинный, даже в купальный сезон обычно всем хватает места

Дно пологое и достаточно мелкое, поэтому Старый Бердск популярен среди отдыхающих с детьми
Дно пологое и достаточно мелкое, поэтому Старый Бердск популярен среди отдыхающих с детьми

Так как вода в Обском море ещё не поднялась, гуляя по пляжу можно заметить, что вода и справа, и слева
Так как вода в Обском море ещё не поднялась, гуляя по пляжу можно заметить, что вода и справа, и слева

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