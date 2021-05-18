Безумно молчаливый и зеленый пляж "Старый Бердск" попал в объектив в мае-2021

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает фоторепортажи на тему пляжей Бердска перед купальным сезоном и посетил городской пляж «Старый Бердск». Этот пляж популярен среди бердчан и гостей нашего города, отдыхающих с детьми, так как дно здесь достаточно пологое и глубина не начинается очень долго. Песок чистый, здесь хорошо убираются.
Автобусная остановка находится прямо перед пляжем, что для посетителей с детьми тоже важно.
Сам пляж окружён лесом, так что воздух здесь чище и приятнее городского. Да и красивый вид зелёных деревьев вряд ли кого-то оставит равнодушным.