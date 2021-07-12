Мощный удар магнитной бури 12 июля 2021: Как спастись метеопатам в многодневный геомагнитный шторм

Магнитные бури оказывают сильное влияние на человека, его самочувствие и здоровье. 12 июля 2021 года по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца на Земле пройдет мощная магнитная буря. Многодневный магнитный шторм бушует в магнитосфере нашей планеты уже три дня. Непростой понедельник начнется с сильнейшего геоудара силой 6 баллов. До 9 часов утра на Земле пройдет сильная геомагнитная буря. Это опасное время для людей с хронически повышенным или пониженным давлением, с болезнями иммунной системы, сердца, астматиков и психически нестабильных людей. Время, когда происходит максимальное число инфарктов и гипертонических кризов, инсультов.
Как известно, здоровье человека в основном, на 50%, зависит от образа жизни, от наследственности - на 20%, от влияния внешних условий среды, где человек живет - на 20%, и на 10% - от уровня медицины. Организм человека способен адаптироваться к любым внешним воздействиям, но магнитные бури, как правило, происходят внезапно и резко меняют “погоду”. Поэтому человек воспринимает магнитный удар как стрессовую ситуацию.
С 9 до 18 часов 12 июля магнитная буря немного сбавит обороты, несколько часов затишья позволят перевести дух и отдохнуть. Начиная с 18 часов и до полуночи геомагнитный шторм продолжит свою разрушительную деятельность.
Как реагирует организм метеопата, попавшего под удар магнитной бури? Симптомы, которые наблюдаются у человека, могут быть такими:
- Сильные скачки давления;
- Мигрень, головная боль;
- Сердечные боли. Учащенный пульс;
- Головокружения, тошнота, слабость;
- Сильные приступы астмы и одышка;
- Усталость, приступы страха, рассеянность и забывчивость;
- Нервные расстройства, тяжелые мысли, апатия.
Для того, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье в дни геомагнитного шторма, следуйте несложным правилам:
- Соблюдайте режим дня, спите дольше, ложитесь спать до полуночи;
- Закаляйте организм, обливайтесь водой, принимайте воздушные ванны;
- Откажитесь от алкоголя и курения, вредные привычки губят здоровье;
- Здоровое питание - залог здоровья, не перегружайте желудок и печень жирной и сладкой пищей;
- Сбросьте лишний вес, больше пейте воды, не переедайте на ночь;
- Делайте зарядку, ходите пешком, больше двигайтесь;
- Не принимайте участия в скандалах и спорах, не нервничайте, будьте терпимее к людям.
Как переносят магнитную бурю наши читатели?
Татьяна Николаевна, 47 лет:
- Очень устаю. Болит голова. Сильно растет давление. Плохо сплю, сны тревожные, кошмары.
Наталья Сергеевна, 52 года:
- Болят ноги. Кружится голова. Тяжело встаю утром. Долго прихожу в себя. Сильные головные боли мучают.
Елена Петровна, 60 лет:
- Весь день разбитая и злая. Нервничаю, психую. Всё валится из рук. Сильно болит голова.