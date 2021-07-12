Очередь на кремацию покойников и выдачу урн с прахом возникла в крематории Новосибирска
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Очередь на кремацию покойников и выдачу урн с прахом возникла в крематории Новосибирска

7:54:007/12/2021
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На длительность процедур влияют отпуска сотрудников крематория, профилактические работы, а также внезапные смерти в летний период. 

В букетах, которые несут на похороны, должно быть парное количество цветов – это пожелание покойному процветания в загробной жизни
Умерших от ковида либо кремируют, либо хоронят в закрытых гробах

В Новосибирском крематории в эти дни возникла очередь на кремацию и выдачу урн с прахом родным покойных.

По словам директора крематория Бориса Якушина, в последние две недели наблюдается рост заказов на кремацию умерших. Обратившимся придется ждать сожжения около двух дней, а выдачу урн - три-пять дней. Урны на данный момент выдаются позднее, чем это делалось обычно, делают промежуток времени, некий интервал, чтобы не расширять очередь, заявил Якушин в интервью НГС.

Он объяснил, что хранение умершего человека и хранение урн занимают определенное пространство. К примеру, одну урну убрали в одно место, а к ней поставили другие, поэтому в будущем эту первую достать непросто. В связи с этим было решено установить среднее время выдачи урн с прахом. Иначе кому-то выдавали бы ее через сутки, а кому-то – через неделю. Директор добавил, что на очереди влияет период отпусков работников крематория и профилактические работы. Кроме того, очередь появилась еще и из-за неожиданных смертей, который начались в летний период.

Одна кремация продолжается 90 минут. Люди, умерших от ковида либо с таким сопутствующим диагнозом, обычно кремируют или хоронят в землю в закрытых гробах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очереди из гробов образовались в крематории Санкт-Петербурга. Питерцы из экономии стали не хоронить своих умерших родственников, а сжигать.

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