Важный приказ по празднованию Курбан-байрама дал глава Башкирии: Когда выходной и как отмечать

Важное поручение по празднованию Курбан-байрама сделал глава Башкирии Радий Хабиров 12 июля. В понедельник на совещания в правительстве республики он обратился к руководителю башкирского Роспотребнадзора Анне Казак и руководителю своей администрации Александру Сидякину с просьбой поговорить с представителями духовенства. Хабиров дал распоряжение минимизировать контакты, чтобы не усугублять ситуацию с коронавирусом.
— У нас 20 июля Курбан-байрам, это важнейший мусульманский праздник, он проходит довольно массово, много людей будет приходить в мечети. Проведите переговоры с духовными лидерами, подумайте, чтобы мы максимально постарались поберечь людей. Особенно вопрос вызывают места совместного потребления пищи, когда будут накрываться большие длинные столы. Если можно по возможности не готовить, а продуктами в натуральном виде людям передавать. Надо принять решение, - заявил глава республики.
Радий Хабиров рекомендовал всем работодателям сделать предпраздничный день, 19 июля, выходным с сохранением заработной платы.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", представители духовенства признали вакцину от коронавируса халяльной, поэтому ее разрешено вводить правоверным мусульманам. Такую проверку прошел препарат, разработанный в новосибирском центре "Вектор".