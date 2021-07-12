Важный приказ по празднованию Курбан-байрама дал глава Башкирии: Когда выходной и как отмечать
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Важный приказ по празднованию Курбан-байрама дал глава Башкирии: Когда выходной и как отмечать

10:46:467/12/2021Фото: Википедии
0

Радий Хабиров предложить не накрывать длинные столы с угощениями, а раздать людям продукты в натуральном виде.

мечеть
Радий Хабиров дал важное поручение по празднованию Курбан-байрама

Важное поручение по празднованию Курбан-байрама сделал глава Башкирии Радий Хабиров 12 июля. В понедельник на совещания в правительстве республики он обратился к руководителю башкирского Роспотребнадзора  Анне Казак и руководителю своей администрации Александру Сидякину с просьбой поговорить с представителями духовенства. Хабиров дал распоряжение минимизировать контакты, чтобы не усугублять ситуацию с коронавирусом.

— У нас 20 июля Курбан-байрам, это важнейший мусульманский праздник, он проходит довольно массово, много людей будет приходить в мечети. Проведите переговоры с духовными лидерами, подумайте, чтобы мы максимально постарались поберечь людей. Особенно вопрос вызывают места совместного потребления пищи, когда будут накрываться большие длинные столы. Если можно по возможности не готовить, а продуктами в натуральном виде людям передавать. Надо принять решение, - заявил глава республики.

Радий Хабиров рекомендовал всем работодателям сделать предпраздничный день, 19 июля, выходным с сохранением заработной платы.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", представители духовенства признали вакцину от коронавируса халяльной, поэтому ее разрешено вводить правоверным мусульманам. Такую проверку прошел препарат, разработанный в новосибирском центре "Вектор".

Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Какое будущее далай-лама предсказал России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
12-дневный «парниковый котел»: о чем предупредили синоптики
приказКурбан-байрампраздникикоронавирусмусульманский праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Все равно накроют столы на улице?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Важный приказ по празднованию Курбан-байрама дал глава Башкирии: Когда выходной и как отмечать
10:46:46 7/12/2021
Важный приказ по празднованию Курбан-байрама дал глава Башкирии: Когда выходной и как отмечать
20 июля – Курбан-байрам – 2021: обязательные правила для мусульманина и запреты этого священного дня
10:45:25 7/12/2021
20 июля – Курбан-байрам – 2021: обязательные правила для мусульманина и запреты этого священного дня
Знаменитый кардоихирург признался в масштабных хищениях на 1,8 млрд рублей в клинике Мешалкина в Новосибирске
10:27:14 7/12/2021
Знаменитый кардоихирург признался в масштабных хищениях на 1,8 млрд рублей в клинике Мешалкина в Новосибирске
Плохие даты для дачных работ с землей по лунному календарю с 15-31 июля 2021 года
10:20:23 7/12/2021
Плохие даты для дачных работ с землей по лунному календарю с 15-31 июля 2021 года
Таксист пырнул ножом пассажира: Он бросил мелочь на сдачу в водителя в Новосибирске
10:06:43 7/12/2021
Таксист пырнул ножом пассажира: Он бросил мелочь на сдачу в водителя в Новосибирске
Pfizer выпускает третью дозу вакцины против коронавируса
10:03:21 7/12/2021
Pfizer выпускает третью дозу вакцины против коронавируса
Расправилась с 5-летней дочкой и выпала с балкона ее мать. Бабушка нашла тело внучки дома, а дочери - в морге
9:48:46 7/12/2021
Расправилась с 5-летней дочкой и выпала с балкона ее мать. Бабушка нашла тело внучки дома, а дочери - в морге
Путин написал статью об Украине. Ее перевели на украинский язык
9:32:45 7/12/2021
Путин написал статью об Украине. Ее перевели на украинский язык
По 5000 рублей в месяц будут доплачивать педагогам техникумов и колледже с 1 сентября 2021
9:22:27 7/12/2021
По 5000 рублей в месяц будут доплачивать педагогам техникумов и колледже с 1 сентября 2021
Быстрые малосольные огурцы в пакете за 2 часа
9:20:22 7/12/2021
Быстрые малосольные огурцы в пакете за 2 часа