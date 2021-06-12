Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"
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Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"

11:36:256/12/2021
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В заключении указано, что входящие в состав препарата бактерии "относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными" среди мусульман. Исповедующие ислам россияне теперь тоже могут прививаться.

препарат, вакцина
Вакцина "ЭпиВакКорона" получила "халяль"-сертификат

Разработанная в новосибирской Центре биотехнологий "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" получила "халяль"-сертификат. Как сообщил Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при совете муфтиев России, производители предоставили всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства.

"На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины ЭпиВакКорона стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России", - сообщили в организации.

В заключении указано, что входящие в состав вакцины бактерии "относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными". При культивировании клеток E. Coli используется питательная среда, содержащая растительно-дрожжевые пептоны, минеральные соли и другие компоненты, которые разрешены при использовании мусульманами.

Отмечается, что запрещенные в исламском мире ферменты и гормоны не используются при изготовлении вакцины "ЭпиВакКорона".

Маркировка "Халяль" наносится на продукцию, которая была изготовлена в соответствии с канонами ислама. Эти продукты не должны содержать компоненты, запрещенные для употребления в пищу мусульманами, передает РЕН ТВ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали 13 октября 2020 года. Препарат активно применяется для массовой вакцинации, в том числе в Новосибирской области наряду с двумя другими зарегистрированными российскими вакцинами.

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