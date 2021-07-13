Пациентка с сатурацией 74% в ковидном госпитале ЦГБ Бердска требует реанимацию: Угрожающий поджечь себя сын Антон Иванов ждет ответа от врачей
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Пациентка с сатурацией 74% в ковидном госпитале ЦГБ Бердска требует реанимацию: Угрожающий поджечь себя сын Антон Иванов ждет ответа от врачей

12:09:257/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Я не знаю, что делать. Я похоронил всех своих родных. Мне как сейчас , ждать и молчать?" - спрашивает сын больной Антон Иванов.

Ковидный госпиталь Бердска

В ковидном госпитале Бердска пятый день без результатов теста на коронавирус на 2 этаже, в так называемой зоне сортировки, лежит бердчанка Татьяна. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что сын Татьяны, Антон Иванов, столкнувшись с медициной города, был возмущен отсутствием лекарств и недостаточным количеством кислорода в ковидном госпитале, где по определению кислород должен быть для всех, а не «по два часа по очереди».

Антон написал обо всем в соцсети, жители Бердска, чьи родственники лежат в этом госпитале, стали делиться с Антоном своим опытом, рассказывать, какие лекарства лучше купить, сколько они покупали кислорода, поскольку в больнице на всех не хватает.
Сегодня, 13 июля, «Курьер. Среда. Бердск» спросил у Антона, как самочувствие мамы.

- Результатов анализа так и нет, самочувствие так же, лучше не стало, кислород так же никто не давал. Утром будет обход. Померят сатурацию. Температура держится 37,6. Врачи просто ждут,- рассказал Антон.
Конечно, выздоровление занимает время. Но болезнь нужно лечить, необходимо помогать организму бороться.

- Мне пишет много родственников больных, которые лежат в ковидном госпитале. Спрашивают, где я брал кислород, потому что там не дают. Они все сидят молча, надеются. Если кто умрет, потом ругают медицину. Если бы все сейчас говорили, то помогло б. Мне уже вчера друзья писали из Новосибирска. Они увидели, что я поднял, сказали, что я бердский Навальный, - говорит Антон.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с доктором ковидного госпиталя. Завотделением Наталья Блукке сейчас в отпуске, она объяснила, что есть расписание и время, когда доктор выходит к родственникам, часы написаны в приемном отделении. Врач в приемном отделении ковидного госпиталя сказала, что она принимала Татьяну, сейчас обязательно передаст, чтобы выяснили, что происходит и обратили особое внимание.

После написания статьи Антон переслал сообщение от мамы. В нем Татьяна говорит, что ей очень плохо, никто не подходит, медсестра поставила какой-то укол.
- Никто не обращает внимание, что мне совсем плохо, дышать не могу, прошу заберите меня в реанимацию. Медсестра сказала, как врач решит,- Татьяна тяжело дышит и еле говорит. Антон сейчас на работе.
- Я не знаю, что делать. Я похоронил всех своих родных. Мне как сейчас, ждать и молчать? - спрашивает Антон.

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