Муж депутата заксобрания Ирины Диденко от Бердска стал владельцем нефтебазы «Красный Яр» в Новосибирской области
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Муж депутата заксобрания Ирины Диденко от Бердска стал владельцем нефтебазы «Красный Яр» в Новосибирской области

6:07:107/13/2021Фото: Flickr
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Изначально цена составляла 611,3 млн рублей, за 185 млн рублей нефтебаза была продана компании.

Нефтебаза продана Игорю Диденко за 185 миллионов рублей

Игорь Диденко, бизнесмен из Новосибирска, стал владельцем нефтебазы «Красный Яр». Досталась она ему по цене, в три раза меньше заявленной.

«Новосибирским картонно-бумажным комбинатом» выкуплен имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр». Изначально цена составляла 611,3 млн рублей, за 185 млн рублей нефтебаза была продана компании. В число приобретения вошли несколько земельных участков (35 га), склады и гараж, пожарное депо, и различное оборудование, в том числе трубопровод, очистные сооружения и мазутопровод.

Игорь Диденко учредил предприятие АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и встал в его главе, его супруга — Ирина Диденко — депутат новосибирского заксобрания, член «Единой России».

Супруги Диденко владеют компанией «Гофромастер», заказчиками которой являются «Почта России» и Бийский олеумный завод.

Нефтебаза "Красный Яр" - наследие СССР, она была построена в 1964 году и обеспечивала топливом западную Сибирь и районы Крайнего Севера. Крупнейшая в России компания в 2006 году была преобразована ОАО.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Ирине Диденко приписывали незадекларированную недвижимость в Испании, но она отрицает это, говоря, что продала еще в 2014 году. Напомним, что Диденко является депутатов по Искитимскому округу, куда входит часть Бердска.

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