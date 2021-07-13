Муж депутата заксобрания Ирины Диденко от Бердска стал владельцем нефтебазы «Красный Яр» в Новосибирской области

Игорь Диденко, бизнесмен из Новосибирска, стал владельцем нефтебазы «Красный Яр». Досталась она ему по цене, в три раза меньше заявленной.
«Новосибирским картонно-бумажным комбинатом» выкуплен имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр». Изначально цена составляла 611,3 млн рублей, за 185 млн рублей нефтебаза была продана компании. В число приобретения вошли несколько земельных участков (35 га), склады и гараж, пожарное депо, и различное оборудование, в том числе трубопровод, очистные сооружения и мазутопровод.
Игорь Диденко учредил предприятие АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и встал в его главе, его супруга — Ирина Диденко — депутат новосибирского заксобрания, член «Единой России».
Супруги Диденко владеют компанией «Гофромастер», заказчиками которой являются «Почта России» и Бийский олеумный завод.
Нефтебаза "Красный Яр" - наследие СССР, она была построена в 1964 году и обеспечивала топливом западную Сибирь и районы Крайнего Севера. Крупнейшая в России компания в 2006 году была преобразована ОАО.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Ирине Диденко приписывали незадекларированную недвижимость в Испании, но она отрицает это, говоря, что продала еще в 2014 году. Напомним, что Диденко является депутатов по Искитимскому округу, куда входит часть Бердска.