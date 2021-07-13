Отец с 3-летним ребенком на руках перелез через балкон и угрожает прыгнуть с 13 этажа: Он кричит об измене жены. Смотрите видео
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Отец с 3-летним ребенком на руках перелез через балкон и угрожает прыгнуть с 13 этажа: Он кричит об измене жены. Смотрите видео

5:46:437/13/2021Фото: Скриншот
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Сотрудники полиции и соседи пытаются уговорить человека отказаться от своих намерений. Территория оцеплена полицией. Спасатели развернули подушку до высоты третьего этажа.

В Иркутске мужчина с ребенком на руках хочет выпрыгнуть с балкона многоэтажки на улице Советской

Мужчина с ребенком на руках перелез через окно, стоит на бордюре с внешней стороны балкона многоэтажки и собирается спрыгнуть вниз. Он кричит, что ему изменила жена. При этом отказывается зайти в квартиру и требует встречи с супругой.

Сотрудники полиции и жильцы пытаются уговорить человека отказаться от своих намерений. Территория оцеплена полицией. Проход пешеходов по улице временно ограничен. Вокруг очевидцы снимают происходящее на телефон, только усугубляя ситуацию.

Инцидент произошел вечером 13 июля в Иркутске на ул. Советской, сообщает irk.ru.

Полиция подтвердила, что одной из причин происходящего являются проблемы в семье.

Инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС и соседи второй час ведут переговоры, сообщает полиция.

По информации Mash, жена рассказала, что 10 июля муж ее избил. Под глазами у неё синяки. Женщина написала заявление, но обещает его забрать, если супруг слезет с карниза. Сейчас вместе с психологом её завели в квартиру на переговоры. Ребёнок, которому 3,5 года, все ещё на балконе.

Спасатели развернули подушку до высоты третьего этажа. На месте происшествия находится скорая помощь.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он стоит на карнизе балкона 13 этажа. Причина такого поведения – развод с женой. С ней у 34-летнего Романа Терентьева вчера начался бракоразводный процесс. Вот он и решил устроить любимой такой сюрприз — предупредил её об этом в смс.

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